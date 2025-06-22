«Ядерные амбиции Ирана полностью уничтожены» Пентагон провел первую пресс-конференцию после американского удара по Ирану. Вот что рассказали военные

Министр обороны США Пит Хегсет

Это был невероятный и ошеломляющий успех. Мы уничтожили иранскую ядерную программу. Надо отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа. Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана полностью уничтожены.

Иранцам по разным каналам посылают как публичные, так и частные сообщения, что дает им все возможности сесть за стол переговоров. Они прекрасно понимают, какова позиция Америки и какие шаги они могут предпринять для достижения мира.

Оценка ущерба продолжается, но первоначальные данные говорят о том, что все наши высокоточные боеприпасы попали туда, куда мы хотели, и дали желаемый эффект.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн

Военная операция США против Ирана получила название «Полуночный молот». В общей сложности в ней были задействованы более 125 самолетов, включая семь бомбардировщиков B-2, заправщики, разведывательные самолеты и истребители. Операция стартовала на базе в Миссури, этот вылет стал самой продолжительной миссией B-2 Spirit с момента терактов 11 сентября 2001 года.

В рамках плана по поддержанию тактической внезапности была проведена обманная операция — часть самолетов проследовала на запад и в Тихий океан в качестве приманки, а основная группа из семи B-2 тихо проследовала на восток, поддерживая минимальную связь на протяжении 18-часового полета.

Бомбардировщики пробыли в воздушном пространстве Ирана 20 минут и нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран не наносил ответных ударов по американской авиации. Кроме того, американская подводная лодка запустила более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» по ключевым объектам надводной инфраструктуры на ядерном объекте в Исфахане. Всего были использованы 75 высокоточных управляемых боеприпасов, в том числе 14 противобункерных бомб — боеприпасов проникающего действия GBU-57. Это было их первое боевое применение.

Пока слишком рано говорить, сохраняет ли Иран какой-либо ядерный потенциал.

Это приблизительный пересказ заявлений руководства Пентагона по итогам американского удара по ядерным объектам Ирана. Цитаты приводятся по CNN, The New York Times и Reuters. Высказывания сокращены и отредактированы с полным сохранением смысла.

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Фото на обложке: Andrew Harnik / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA