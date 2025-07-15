В Белом доме назвали «вырванными из контекста» слова президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Москве и Санкт-Петербургу, пишет Newsweek.

«Financial Times печально известна тем, что выдирает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что эта газета умирает», — заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт подчеркнула, что Трамп «просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства». По ее словам, президент США «неустанно» работает, чтобы прекратить войну.

FT ранее написала о диалоге, который, по данным издания, состоялся между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля. «Владимир, вы можете ударить по Москве? А можете ли и по Санкт-Петербургу тоже?», — якобы спросил у Зеленского Трамп. Получив утвердительный ответ, президент США заявил, что поддерживает эту идею, написало издание.

Об обсуждении ударов по Москве и Петербургу ранее также писала газета The Washington Post. Издание не приводило точных цитат, но написало, что в ходе разговора Трамп поинтересовался у Зеленского, почему тот не нанес удар по Москве.

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