Трамп заявил, что Зеленский не должен нападать на Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен нападать на Москву, сообщают Reuters и Sky News 15 июля.

«Нет, он [Зеленский] не должен нападать на Москву», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должна ли Украина наносить удары по Москве.

Трамп также сказал, что США не планируют передавать Украине дальнобойное оружие, в том числе крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Президент США выступил с таким заявлением после того, как газета Financial Times сообщила, что, по данным источников, Трамп в разговоре с Зеленским в начале июля призвал Украину наносить удары по Москве и Петербургу.

После этой публикации пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «Financial Times печально известна тем, что выдирает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что эта газета умирает».

О том, что Трамп и Зеленский в ходе беседы, прошедшей 4 июля, обсуждали удары ВСУ по Москве, писала газета The Washington Post.

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