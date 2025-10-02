The Wall Street Journal: США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетическим объектам вглубь России

Президент США Дональд Трамп разрешил предоставить Украине разведывательные данные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщила 1 октября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По их словам, Трамп разрешил американским спецслужбам и Пентагону оказывать такую помощь Украине. США призвали союзников по НАТО делать так же. Один из источников издания сказал, что американские чиновники ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем поделиться необходимой разведывательной информацией.

Собеседники газеты отметили, что администрация Трампа впервые поможет Украине наносить удары дальнобойными ракетами по энергетическим объектам, расположенным далеко от российско-украинской границы.

WSJ отмечает, что, хотя США давно помогают Украине проводить атаки с помощью беспилотников и ракет, обмен разведданными позволит Киеву более эффективно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре.

Американские чиновники добавили, что Трамп разрешил делиться с Киевом дополнительной разведывательной информацией незадолго до того, как заявил 23 сентября, что Украина при поддержке Евросоюза «способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше».

The Wall Street Journal добавила, что сейчас США рассматривают возможность поставить Украине ракет «Томагавк» и «Барракуда», а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью до 800 километров. При этом, как отметили источники издания, власти не решили, что именно отправят — и будут ли вообще это делать.

Военная разведка США заявила, что не может комментировать разведывательные операции. В ЦРУ отказались от комментариев.

Как ранее сообщала WSJ, Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече, прошедшей в Нью-Йорке 23 сентября, что не против того, чтобы Украина наносила удары по территории России американским дальнобойным оружием. При этом газета отметила, что Трамп не взял на себя никаких обязательств. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что, исходя из слов президента США, Украина может наносить такие удары.

Зеленский на встрече с Трампом попросил, чтобы США предоставили Украине ракеты «Томагавк», Вашингтон рассматривает этот вопрос, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В Кремле заявили, что Москва тщательно анализирует заявления американской стороны по поводу поставок ракет «Томагавк». «Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима? Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целеполагание этим ракетам?», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 сентября.