Спецпосланник Трампа заявил, что Украина может наносить удары вглубь России дальнобойным оружием США

США не против того, чтобы Украина наносила удары вглубь России с использованием американских дальнобойных ракет, заявил в интервью Fox News специальный посланник Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог.

Отвечая на вопрос журналистки Fox News Джеки Хайнрих, санкционировал ли президент США такие удары, Келлог сказал: «Я думаю, что, прочитав то, что он [Трамп] сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары вглубь. Нет ничего неприкосновенного».

The Wall Street Journal несколько дней назад писал, что президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не возражает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России дальнобойным оружием американского производства. При этом, заявляли источники издания, Трамп не стал брать на себя никаких конкретных обязательств по предоставлению Украине дальнобойных ракет, о которых просил Зеленский.