The Wall Street Journal: Трамп сказал Зеленскому, что не против разрешить Украине бить ракетами США по России. Но не сказал, что сделает это

Президент США Дональд Трамп готов отменить ограничение, не позволяющее ВСУ наносить удары по территории России дальнобойным оружием американского производства. Об этом, как сообщили источники газеты The Wall Street Journal, он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече, прошедшей в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Зеленский на встрече попросил Трампа предоставить больше дальнобойных ракет и разрешить использовать такое оружие, чтобы наносить удары по целям на территории России. Трамп в ответ сказал, что не против этой идеи, однако он не взял на себя никаких обязательств на этот счет, рассказали изданию чиновники из США и Украины.

По данным The Telegraph и Axios, Зеленский попросил крылатые ракеты «Томагавк», дальность полета которых превышает 2400 километров.

The Wall Street Journal пишет, что, по словам источников, администрация Трампа рассматривает возможность предоставить Украине ракеты «Томагавк» и другое дальнобойное оружие. Собеседники издания рассказали, что на следующей неделе украинские чиновники отправятся в Вашингтон, чтобы провести переговоры с министром обороны Питом Хегсетом.

В течение нескольких месяцев администрация Дональда Трампа не позволяла Украине использовать дальнобойные ракеты, предоставленные США, в том числе ATACMS, для ударов по территории России.