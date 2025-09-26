The Telegraph: Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк»

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом, прошедшей в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, попросил предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», сообщает The Telegraph со ссылкой на несколько дипломатических источников.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал своему американскому коллеге, что размещение в Украине ракет «Томагавк», способных поражать цели в Москве, заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения. Источники The Telegraph назвали эту беседу президентов позитивной. Однако пока неясно, ответил ли Трамп согласием.

Госсекретарь США Марко Рубио, утверждают источники, уже уведомил европейских партнеров, что изменение тональности главы Белого дома в отношении Украины следует рассматривать «настолько позитивно, насколько это возможно», а сам Трамп «очень зол» на Путина за игнорирование его усилий положить конец войне.

Владимир Зеленский в интервью Axios подтвердил, что запросил у США новое дальнобойное оружие, но не стал уточнять какое именно. Президент Украины сказал, что использует это оружие, если получит его. Он также дал понять, что целью для Киева могут стать объекты российской власти, такие как Кремль. По словам Зеленского, президенты Украины и США солидарны во мнении, что Киев должен отвечать на российские удары по принципу «око за око», в том числе наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры и военным заводам России.

Дальность полета ракет «Томагавк» превышает 2400 километров, что в семь раз превышает дальность ракет ATACMS, которые США предоставили Украине в 2024 году.

Осенью 2024 года Владимир Зеленский представил свой «план победы» союзникам в США и странах Европы. Как выяснили СМИ, в секретном приложении к плану он запрашивал у США ракеты «Томагавк». Возглавлявший тогда администрацию США Джо Байден ответил отказом, поскольку счел, что это может привести к эскалации конфликта.