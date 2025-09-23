Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабная война между Россией и Украиной завершится еще не скоро. Об этом он сказал, выступая на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

«Самый большой прогресс [в завершении российско-украинской войны] заключается в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Как вы знаете, она рушится. И, честно говоря, Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Это довольно удивительно. Люди говорили, что эта война должна была закончиться за три-четыре дня, что она будет очень быстрой. И вы должны отдать должное украинским солдатам и всем, кто был в это вовлечен. Война все еще продолжается, и это не очень хорошо для России. Она должна была быть быстрой, и поэтому Россия не выглядит выдающейся, потратив на нее три с половиной года, верно? Итак, три с половиной года очень тяжелых боев, и похоже, это не закончится еще долго.

Во время брифинга Трамп также заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгаются в их воздушное пространство. «Да, я согласен», — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос. Когда его спросили, поддержат ли Соединенные Штаты союзников по НАТО, если они собьют российский самолет, Трамп сказал, что это будет «зависеть от обстоятельств».

Журналисты поинтересовались у Трампа, доверяет ли он Владимиру Путину. Президент США пообещал ответить на этот вопрос «примерно через месяц».

Дональд Трамп перед выборами президента США в 2024 году неоднократно говорил, что в случае избрания главой государства остановит российско-украинскую войну в течение 24 часов. Уже после избрания он назвал свое обещание «сарказмом».

Россия в сентябре как минимум дважды нарушала воздушное пространство стран НАТО: 10 сентября около 20 беспилотников ВС РФ залетели в Польшу, часть из них сбили; 19 сентября российские истребители летели над Эстонией, а также в районе польской буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море. На этом фоне власти Чехии призвали страны НАТО адекватно реагировать на нарушение своих границ, в том числе военным путем. В Польше пообещали сбивать самолеты и дроны, нарушившие воздушное пространство.

