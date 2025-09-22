Премьер-министр Польши пообещал сбивать самолеты и дроны, нарушившие воздушное пространство страны
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет защищать свое воздушное пространство в случае, если летательные аппараты будут угрожать польской территории, сообщил телеканал TVP Info.
«Решение сбивать летательные объекты мы будем принимать без обсуждений, когда они угрожают нашей территории и летают над Польшей. Здесь не о чем дискутировать», — сказал Туск, выступая перед журналистами.
Он отметил, что «в не совсем ясных» ситуациях, когда инциденты происходят за пределами польской территории, страна будет взвешенно принимать решения.
«Когда мы имеем дело с не совсем ясными ситуациями, например, недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic [в Балтийском море], но без нарушения [воздушного пространства Польши], потому что это не наши территориальные воды, нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о действиях, которые могут вызвать уже очень острую фазу конфликта», — сказал премьер-министр.
Туск добавил, что Польша действует в постоянном контакте с союзниками и готова к «любому решению, направленному на уничтожение всех объектов, которые могут угрожать нам».
Но я должен быть на 100 процентов уверен, что союзники будут относиться к этому так же, как и мы, что в ситуации, когда конфликт перейдет в очень острую фазу, мы не будем в этом одиноки.
Россия в последние недели как минимум дважды нарушала воздушное пространство стран НАТО. Первый инцидент произошел в ночь на 10 сентября, когда около 20 беспилотников ВС РФ залетели в Польшу. На перехват БПЛА поднимали истребители Польши и некоторых других стран НАТО. Польские власти заявили, что сбили часть дронов, которые представляли опасность.
Генштаб Эстонии сообщил 19 сентября, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны и находились над территорий Эстонии в течение 12 минут. В тот же день Польша сообщила, что два истребителя России пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море. В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты летели в Калининградскую область и не нарушали границ других стран.
На фоне этих инцидентов президент Чехии Петр Павел заявил 20 сентября, что нарушение воздушного пространства — «повод для активации механизмов защиты» вплоть до того, что самолет могут сбить. По его словам, страны НАТО должны «адекватно реагировать» на действия России, «в том числе военным путем».