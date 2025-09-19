«Провокационное поведение». Польша заявила, что российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы в Балтийском море

Пограничная служба Польши объявила, что российские истребители пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

«Была нарушена зона безопасности платформы. Были уведомлены вооруженные силы Польши и другие службы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в морском подразделении пограничной охраны, пролет совершили два истребителя Вооруженных сил России.

«Польские службы безопасности постоянно отслеживают ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, в том числе за пределами территориальных вод Польши», — заявили в подразделении. Пролет истребителей там назвали «провокационным поведением России».

Petrobaltic - морская буровая платформа, расположенная в Балтийском море. Ее оператор — польская компания LOTOS Petrobaltic. С помощью платформы компания занимается разведкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений.

19 сентября Генштаб Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны. По данным эстонских военных, истребители в течение 12 минут находились в воздушном пространстве страны. У истребителей, как утверждается, отсутствовали планы полета, а транспондеры были отключены. Кроме того, в это время не было двухсторонней радиосвязи с авиадиспетчерской службой Эстонии. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, Таллин запросил консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4-й Североатлантического договора.