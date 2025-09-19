Эстония сообщила, что три российских истребителя нарушили ее воздушное пространство. Они оставались в эстонском небе 12 минут
Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии, сообщил Генштаб балтийской страны.
Инцидент произошел вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолеты находились в эстонском небе 12 минут. В Генштабе отметили, что у истребителей были отключены транспондеры, а также отсутствовали планы полета.
Временного поверенного РФ в Эстонии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.
Россия инцидент не комментировала.
Как отмечает ERR, это уже четвертое нарушение воздушной границы Эстонии со стороны РФ с начала года.
В ночь на 10 сентября около двух десятков российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. На их перехват были подняты польские и натовские истребители.
После этого инцидента НАТО запустило операцию «Восточный страж», направленную на укрепление границ государств, находящихся в непосредственной близости от России. Евросоюз начал активнее обсуждать организацию «стены дронов» на российских границах.