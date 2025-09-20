Президент США Дональд Трамп заявил вечером 19 сентября, что недоволен сообщениями о том, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии. Накануне об инциденте сообщил Генштаб балтийской страны.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп рассказал, что ему скоро доложат подробности случившегося. Лидера США также спросили, видит ли он во вторжении российских самолетов угрозу для НАТО. «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда так происходит. Могут быть большие проблемы», — ответил он.

Вечером 19 сентября Генштаб Эстонии заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны вблизи острова Вайндло в Финском заливе Балтийского моря. В связи со случившемся временного поверенного РФ в Эстонии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.

В Минобороны РФ ответили, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили «плановый перелет» из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Ведомство утверждает, что полет «проходил в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств».

«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — говорится в сообщении российского министерства.

Сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии (по данным местных СМИ, четвертого с начала года) появились вскоре после того, как около 20 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши.

Инцидент в Польше произошел 10 сентября. На перехват дронов тогда были подняты истребители польской армии и НАТО.

После случившегося НАТО запустило операцию «Восточный страж», направленную на укрепление границ государств, находящихся в непосредственной близости от России.

