Война Тысяча триста второй день. Евросоюз ускоряет строительство «стены дронов» на восточных границах

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Евросоюз ускоряет строительство «стены дронов» на восточных границах

На фоне недавних инцидентов с нарушением воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками в Евросоюзе растет обеспокоенность по поводу защиты границ в восточной части сообщества, пишет Financial Times.

Инциденты показали, что страны НАТО для перехвата относительно дешевых беспилотников полагаются на слишком дорогостоящие технологии, что, как пишет FT, является «вопиющей уязвимостью, которой Москва может воспользоваться в дальнейшем».

Для исправления ситуации в Брюсселе призвали национальные правительства скоординированно закупать на средства Евросоюза более дешевые защитные системы, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине.

При этом центральное руководство ЕС предупредило, что такой подход будет эффективным, только если он будет основан на полностью интегрированных технологиях. «Нельзя, чтобы одно государство делало на своей границе одно, а другое — другое. Россия просто адаптирует свой подход с учетом наших слабостей», — заявил журналистам FT неназванный европейский чиновник.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября заявила, что ЕС должен построить «стену дронов», чтобы реагировать «в реальном времени» на угрозы со стороны России. Она анонсировала создание совместного с Украиной «альянса беспилотников», который позволит Европе использовать обширный украинский опыт для укрепления собственной защиты. На эти средства будет выделено шесть миллиардов евро кредита под залог замороженных российских активов.

Страны на востоке ЕС, находящиеся в непосредственной близости от России, также получают основную часть финансирования, выделенного сообществом весной на дополнительную оборону. Из 150 миллиардов оружейного фонда, который был создан Евросоюзом в мае, ближайшие соседи РФ получили около 100 миллиардов.

Страны восточной части ЕС уже сами активно работают с Украиной по вопросам противодействия беспилотникам, отмечает Financial Times. В Польше ведут переговоры по привлечению украинских специалистов по борьбе с дронами. В Литве и Латвии внедряют использование акустических систем для борьбы с беспилотниками, как уже делают в Украине: эти системы определяют дроны по звуку, а затем передают информацию мобильным группам, вооруженным зенитными орудиями и пулеметами. Уничтожение аппаратов таким образом обходится намного дешевле, чем использование ракет.

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Основная часть дронов (всего был зафиксирован 21 беспилотник) прилетела с территории Беларуси. Для их перехвата были задействованы авиация Польши и других стран НАТО. В Варшаве запросили официальные консультации в рамках альянса.

Вскоре после этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале миссии «Восточный страж», которая призвана защитить страны на восточных рубежах альянса. Туда были переброшены дополнительная авиация и усилены системы ПВО.

13 сентября российский дрон залетел в воздушное пространство Румынии. На его перехват были подняты истребители. До того, как они успели его сбить, беспилотник улетел в Украину. Власти Румынии заявили, что подобные ситуации в последнее время повторяются «примерно каждую неделю».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Катя (Москва). В 2022 году была надежда на быстрое завершение войны или табакерку в адрес главнокомандующего, но сейчас это чувство сменилось безнадежностью и бессилием. Власти РФ настолько нормализовали происходящее, что, кажется, война может идти бесконечно. Для меня остается загадкой, как можно было так одурачить свое многомиллионное население, что оно так безоговорочно поверило пропаганде. Низкий уровень критического мышления, аполитичность, обожествление власти и государя, бедность, страх — видимо, все это и сыграло на руку властям. Причем среди поддерживающих есть как люди без доступа к интернету (мои родители в глубокой провинции), так и умнейшие образованные столичные жители с ученой степенью.

Думаю, что главная причина — это уход психики в отрицание, неспособность поверить, что после победы в 1945 году мы сами можем стать фашистами. Это осознание разрушило бы их жизнь и психику, и они защищаются от него как могут, повторяя мантры из телевизора и убеждая себя и других, что на нас напали враги. Поэтому им жить немного легче, чем тем, кто против войны — в их мире все правильно, чувство вины и стыда отсутствует, они не рискуют сесть в тюрьму. А я и мои друзья остаемся с горечью, виной, бессилием, ужасом, слезами и риском попасть за решетку.

Поделитесь вашими мыслями о войне

