Нарушение Россией воздушного пространства НАТО значительно усиливает напряженность в Европе, заявил президент Чехии Петр Павел. Страны альянса, по его словам, должны «адекватно реагировать» на действия РФ, «в том числе военным путем».

Заявления президента Чехии в эфире местного телевидения процитировали издания Novinky.cz, Echo24, а также «Би-би-си».

Комментируя текущие отношения РФ и НАТО, Павел отметил, что нарушение воздушного пространства — «крайне безответственное поведение», а также «повод для активации механизмов защиты» вплоть до того, что такой самолет могут сбить. «Никто ни с нашей, ни с российской стороны этого не хотел бы», — добавил президент Чехии.

«Россия [в случае адекватного ответа НАТО] очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла допустимые границы. К сожалению, это вопрос балансирования на грани конфликта, но просто нельзя отступать перед лицом зла. Россия будет вести себя так, как мы ей позволяем», — сказал Павел.

Страны НАТО в сентябре дважды обвиняли Россию в нарушении их границ. 10 сентября в Польше упали около 20 российских беспилотников. На перехват дронов поднимали истребители Польши и союзников по НАТО.

Вечером 19 сентября Эстония заявила, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны в Финском заливе Балтийского моря. Тогда же Польша сообщила, что два военных самолета РФ пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Власти РФ все обвинения отвергают.

