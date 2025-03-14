Трамп назвал «сарказмом» свое обещание завершить российско-украинскую войну за 24 часа. По его мнению, переговоры о перемирии «идут хорошо»

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистке Шэрил Эткиссон, что 17 марта станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Фрагмент их беседы был опубликован в ютьюб-канале программы Этткиссон Full Measure.

Трамп напомнил, что его администрация получила согласие Киева на прекращение огня и пытается добиться того же от Москвы. По мнению президента США, «пока все идет хорошо». «В понедельник [17 марта] мы узнаем немного больше, и это, надеюсь, будет хорошо», — добавил он.

Журналистка спросила, общался ли Трамп в последнее время с Владимиром Путиным. «Я не хочу этого говорить, но мы с ним работали, и я думаю, что все идет достаточно хорошо. Это очень сложная ситуация. Вы знаете, это кровавая, ужасная война, но я считаю, что все [переговоры перемирию] идет хорошо», — сказал он

После слов о сложности российско-украинской войны Эткиссон напомнила Трампу его заявления во время предвыбрной кампании в конце 2024 года. Тогда он не раз говорил, что в случае избрания президентом США завершит войну за 24 часа. «Ну, я тогда говорил это с некоторым сарказмом. Что я реально имею в виду, что хочу, чтобы это разрешилось. Я думаю, что у меня получится», — ответил Трамп.

Президент США отказался прямо ответить на вопрос о том, что будет, если Путин не согласится на перемирие. «[Это будут] плохие новости для этого мира», — сказал Трамп, отметив, что верит, что Путин согласится.

Полная версия интервью с президентом США выйдет 16 марта.

США предложили ввести 30-дневное перемирие в российско-украинской войне. Киев это предложение поддержал. Владимир Путин заявил, что в целом Россия тоже поддерживает инициативу США, но есть «нюансы» и вопросы, требующие обсуждения. Среди них — операция ВСУ в Курской области.

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Путина «многообещающим, но неполным». Украинский лидер Владимир Зеленский счел его «манипуляцией» и подготовкой к отказу России.

Что ответил Путин на предложение о перемирии

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Что ответил Путин на предложение о перемирии

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко