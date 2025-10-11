Война Тысяча триста двадцать шестой день. В Одесской области 317 тысяч семей остались без электричества из-за атаки российских дронов. В СБУ заявили об ударе по НПЗ в Уфе

Киев. 10 октября 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Российские военные вновь нанесли удар по Одесской области

ВС РФ в ночь на 11 октября атаковали ударными дронами объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. «Есть повреждения энергетического оборудования и здания гостиничного комплекса. К сожалению, один человек пострадал», — сообщил глава городской администрации Одессы Олег Кипер.

Из загоревшейся в результате атаки дронов гостиницы, сообщила ГСЧС Украины, пожарные спасли двух человек.

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил официальный телеграм-канал администрации Одессы, в городе и области без электричества остались 317 тысяч семей. К 14:00 энергетикам оперативно удалось восстановить подачу электричества 280 тысячам потребителей, более 30 тысяч домохозяйств все еще остаются без света.

Из-за перебоев в подаче электроэнергии в Одессе власти поменяли маршруты нескольких троллейбусов и трамваев, сообщила городская администрация.

Массированный удар по украинской энергетике 10 октября

Война Тысяча триста двадцать пятый день. Массированный удар по Украине. Россия бьет ракетами и дронами по энергетике и жилым домам. Сотни тысяч человек остались без света

Массированный удар по украинской энергетике 10 октября

Война Тысяча триста двадцать пятый день. Массированный удар по Украине. Россия бьет ракетами и дронами по энергетике и жилым домам. Сотни тысяч человек остались без света

Россия

В СБУ заявили об ударе по еще одному российскому НПЗ — заводу «Башнефти» в Уфе

Украинские беспилотники утром 11 октября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Башнефть-УНПЗ» в Уфе, сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах.

На территории предприятия, рассказал источник, возник пожар «в районе установки для переработки сырой нефти». Источник «РБК-Украины» подчеркнул, что предприятие находится в 1400 километрах от границы.

«Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины», — заявил он.

Власти РФ удар по НПЗ «Башнефти» в Уфе пока не подтвердили. Минобороны РФ объявляло, что в субботу с 09:00 до 12:00 мск над территорией Республики Башкортостан были уничтожены пять дронов. Аэропорт Уфы утром 11 октября закрывали из-за угрозы беспилотников.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Саша (Москва) Когда все началось в 22-м году, было проще. Злость, депрессия, ужас. Конец мира, конец планам, конец всему. В этом шоке все было однозначно, вот зло: карикатурное, чудовищное, топорное, дремучее, а вот — добро, цельное, понятное, которое вот-вот должно победить, потому что не может быть по-другому.

Спустя три года все так запуталось и усложнилось. Вот я уже еду в поезде с юга, переполненном ранеными свошниками, они все вроде живые люди, как и я. Они рассказывают о прошлой жизни, смешно шутят, а через пять минут вспоминают, как «обнуляли хохлов, потому что приказ пленных не брать», «даже если сдавались без оружия, все равно обнуляли». Потом они вернутся в часть, полечатся немного, отдохнут и поедут снова туда… и все погибнут. Я взяла их телефоны, потому что мне было важно понять, как к этому относиться, и узнать, как оно [война] ощущается с той стороны, стороны зла.

Долгого общения не вышло. Совсем скоро у каждого из них в мессенджерах навсегда осталась своя дата последнего выхода в эфир. Кто через месяц, кто через два. Я все еще не понимаю, как мне к этому относиться. Исследовать? Рвать на себе волосы? Они преступники или жертвы? Наверное, и преступники, и жертвы. Не знаю…

Я зимую в Азии и встречаю там украинцев. Но чем дольше все продолжается, тем больше [становится] пропасть между нами, хоть трижды обернись украинским флагом и спой гимн, поклявшись в солидарности и сочувствии. Можно сжечь себя на Красной площади и после этого все равно остаться для украинцев «сортом зла». Пропасть между нами ширится, как и полосы свежих могил на кладбищах. И множатся годы, которые понадобятся, чтобы все это разгрести. Я вижу, как щупальца этой войны ползут на целые поколения вперед. С каждым днем все дальше. А оно все не заканчивается.

Остается смириться и выживать, лавируя между каплями, совестью и тюрьмой. Жестокий эксперимент над всеми нами. Мне ужасно жаль всех участников, свидетелей, авторов и жертв насилия. Всем скорейшего мира.

Поделитесь вашими мыслями о войне