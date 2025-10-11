Украинские СМИ сообщили об атаке дронов на НПЗ «Башнефти» в Уфе

Украинские беспилотники утром 11 октября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Башнефть-УНПЗ» в Уфе, пишут «РБК-Украина» и «Суспильне» со ссылкой на источник в спецслужбах.

На территории предприятия, по данным источника, возник пожар «в районе установки для переработки сырой нефти».

Источник «РБК-Украины» подчеркнул, что предприятие находится в 1400 километрах от границы, назвав удар по НПЗ «третьим за последний месяц ».

«Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины», — заявил он.

Российские власти удар по НПЗ в Уфе пока не подтвердили. Аэропорт Уфы утром 11 октября прерывал работу из-за угрозы атаки дронов. Минобороны РФ объявляло, что в субботу с 09:00 до 12.00 мск над территорией Республики Башкортостан уничтожены пять дронов.

Украинские беспилотники наносили удар по заводу «Башнефти» в Уфе 13 сентября. Тогда глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что один из дронов охрана предприятия сбила из крупнокалиберного стрелкового оружия. На территории НПЗ возник пожар, который, по словам Хабирова, удалось оперативно ликвидировать.

Смотрите также

В России возник дефицит бензина. На заправках очереди, топливо продают по талонам Фотографии

Смотрите также

В России возник дефицит бензина. На заправках очереди, топливо продают по талонам Фотографии