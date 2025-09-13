В Уфе на заводе «Башнефти» произошел пожар после атаки беспилотников

Как минимум два беспилотника атаковали 13 сентября предприятие «Башнефти» в Уфе. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, назвав произошедшее «террористической атакой беспилотников самолетного типа».

По словам чиновника, служба охраны предприятия обнаружила и отслеживала один из дронов, а затем открыла по нему огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Поврежденный беспилотник упал на территории завода.

«Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», — написал Хабиров в своем телеграм-канале.

После этого на предприятии был сбит еще один БПЛА, масштаб последствий от его падения пока уточняется, добавил глава республики.

Погибших и пострадавших нет.

В местных телеграм-каналах появились фото и видео атаки и пожара на заводе «Башнефть-Новойл» в промзоне Уфы.

В городе приостановил работу аэропорт.