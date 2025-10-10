Война Тысяча триста двадцать пятый день. Массированный удар по Украине. Россия бьет ракетами и дронами по энергетике и жилым домам. Сотни тысяч человек остались без света

Киев, 10 октября 2025 года Oleksandr Gusev / Global Images Ukraine / Getty Images

Вооруженные силы РФ в ночь на 10 октября атаковали регионы Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила 465 беспилотников и 32 ракеты, в том числе две гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал». Вооруженные силы Украины смогли сбить или подавить 405 беспилотников и 15 ракет, в том числе одну ракету «Кинжал». Кроме того, заявили в ВСУ, четыре российские ракеты не достигли своих целей.

Украинские власти зафиксировали прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях. Кроме того, в семи местах упали обломки.

Под удар попали Киев и около 10 регионов Украины. Главной целью атаки, как заявили власти, стала энергетическая инфраструктура. В Киеве и многих областях возникли перебои в подаче электричества. По данным на момент публикации известно, что в результате удара погиб семилетний мальчик в Запорожье, ранения получили более 30 человек.

Последствия массированного удара

Киев. В Печорском районе обломки российского дрона попали в 17-этажный многоквартирный жилой дом на бульваре Леси Украинки. Как сообщил глава Киева Виталий Кличко, возникший пожар охватил квартиры на нескольких этажах, спасатели ликвидировали возгорание.

По словам Кличко, ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру города. Из-за этого в Киеве возникли перебои со светом, левый берег Днепра остался без электричества, возникли проблемы с водоснабжением. На правом берегу свет и вода частично пропали в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, сообщили в городской военной администрации.

К 10:15 утра без света оставались более 5800 жилых домов, как многоквартирных, так и частных. Из-за отсутствия электричества часть троллейбусных и трамвайных маршрутов не работали, на маршруты вышли дополнительные автобусы. В городе ограничили работу метро. К полудню, как заявили в Минэнерго, энергетики вернули свет 270 тысячам абонентам в Киеве.

Отключение света в районе Русановка в Киеве на левом берегу Днепра Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

В Голосеевском районе Киева в результате атаки поврежден фасад и окна на пятом этаже десятиэтажного дома, огонь охватил автомобили во дворе. В Деснянском районе обломки сбитой ракеты упали на территории возле поликлиники.

По данным на 7:42 утра, сообщил Кличко, в Киеве в результате атаки ВС РФ пострадали 12 человек, из них восемь госпитализированы. Большинство пострадавших — 11 человек — получили ранения в результате падения обломков на дом на бульваре Леси Украинки.

Жилой дом в Киеве после российского удара, 10 октября 2025 года Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Жительница Киева, эвакуированная из горящего жилого дома Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Пожар на тепловой электростанции в Киеве Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Киевская область. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. По данным властей, без электричества остались 110 тысяч потребителей в области, в основном — в Броварском и Бориспольском районах. Энергетики перевели объекты критической и социальной инфраструктуры на генераторы. В школах развернули пункты несокрушимости. В Броварах повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, автомобили. Среди жителей никто не ранен.

Бровары, Киевская область Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Черкасская область. В регионе под удар попала критическая инфраструктура. Как сообщил начальник областной администрации Игорь Табурец, перекрыто движение по плотине ГЭС. Из-за повреждения энергетического оборудования с 8:45 утра в разных районах Черкасской области аварийно отключают электроэнергию.

По данным властей, местные силы ПВО обезвредили восемь российских дронов, а также крылатую ракету. Обломки сбитой ракеты повредили многоэтажный дом в городе Канев.

В результате атаки травмированы 10 человек, в том числе 10-летний мальчик. Повреждения получили семь многоэтажных и один частный дом.

Запорожская область. Вооруженные силы РФ атаковали город Запорожье. По информации властей, повреждены 12 многоэтажных и восемь частных домов. Под удар попали объекты газовой инфраструктуры, из-за чего местным жителям временно ограничили подачу газа в дома. В качестве предупредительной меры на несколько часов перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС.

В результате атаки погиб семилетний мальчик. Ранения получили семь человек, в том числе родители погибшего ребенка. По данным украинских СМИ, отец мальчика недавно вернулся из российского плена, где провел три года.

Днепропетровская область. Произошли взрывы в Днепре, Каменском, в районе Кривого Рога. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары на различных объектах, в том числе в жилых домах. В Кривом Роге атаковано предприятие. Ранения получили пять человек, большинство из них находится в состоянии средней тяжести.

Кировоградская область. В результате российской атаки отключена водонасосная станция «Днепр-Кировоград» в Светловодске. В регионе ввели аварийные отключения электроэнергии. Власти призвали жителей экономить свет и воду. В области никто не пострадал.

Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались более 17 тысяч потребителей. Повреждены частные дома. О пострадавших не сообщалось.

Черниговская область. Ударный дрон атаковал энергетический объект в Нежинском районе, в регионе аварийно отключают свет. Поврежден еще один неназванный объект инфраструктуры.

Сумская область. В регионе ввели графики аварийных отключений из-за атаки ВС РФ на энергетические объекты. В городе частично отключили подачу горячей воды и газа.

Кроме того, по данным украинских властей, электроэнергию отключают в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

Славянск, Донецкая область Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Реакции на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила «циничную и просчитанную атаку», применив ракеты и дроны «против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить».

Именно гражданская, энергетическая инфраструктура — главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия — США, Европы, «семерки» — в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы «двадцати», всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это обязательно добавит глобальной безопасности. Спасибо всем, кто помогает.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что президент РФ Владимир Путин устроил массированный удар 10 октября — «в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году».

«Это намеренная демонстрация того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любые значимые дипломатические и мирные усилия», — считает министр.

Россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала — войну, которую она не может и не хочет выиграть.

Сибига добавил, что жители многих регионов Украины остались без электричества после российских ударов по гражданским энергетическим объектам. «Лишение людей энергии в условиях падения осенних температур равносильно геноциду в соответствии со статьей II © Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы», — заявил министр иностранных дел.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук также отметила, что Россия осуществила удар в годовщину первой массированной атаки на объекты энергетики. «Ровно три года назад — день в день — 10 октября наша энергосистема пережила одну из первых массированных атак. Сегодня Россия продолжает использовать холод и тьму как инструмент террора», — заявила министр. По ее словам, Россия постоянно меняет тактику и «прибегает к массированным атакам на один объект большим количеством дронов или же ракет».

Министерство обороны РФ заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар по Украине «в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России». Российская сторона заявила, что атаковала «объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины».

В Минобороны РФ добавили, что в течение недели с 4 по 10 октября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по Украине. В результате атак в том числе «поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины».

В последние недели Вооруженные силы РФ все чаще атакуют объекты энергетики Украины. В результате массированного удара 3 октября Украина осталась без 60% внутренней добычи природного газа — подробно мы рассказывали об этом в хронике войны, опубликованной накануне.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Оля (Татарстан). Я десятки раз пыталась вам написать и десятки раз мне не хватало слов. Да и что писать, ведь уже все рассказано. У людей одна и та же картина: потрясение, непонимание, страх, боль, одурманенные близкие, потеря контактов с друзьями и жизнь в социальном вакууме. Но так хочется сказать, что я против войны, и быть услышанной!

Я мечтаю, чтобы вышли из матрицы мои родители, мой брат и его семья, мои друзья. Кто-то из них действительно заблуждается, а кто-то делает это сознательно, и это еще страшнее. Я мечтаю, чтобы очнулись все человеки моей страны и чтобы страна стала обычной. Пусть через потрясение, пусть через шок, но обычной. Я хочу, чтобы государство признало, что [оно] сволочь, извинилось, и стало обычным. Я мечтаю, чтобы нас учили жить, а не умирать. А еще я мечтаю перестать бояться жить в своей стране. Мечтаю о бесплатной доброте и любви.

Но… сегодня в школе моей дочери проверяли телеграм и мне пришлось разговаривать с классной руководительницей, а это мрак! Люди не понимают, что это унижает их, унижает детей, что это нарушает простое человеческое отношение друг к другу, что нарушает закон, в конце концов. Знаете, что она мне ответила? Что они выявляют деструктивные группы и подписки — и что детей, у которых много таких подписок, они записывают! Понимаете?! Они их записывают! Как в «Смешариках» в тетрадочку…

Сегодня я в очередной раз поняла, что мне сложно будет дожить до того момента, когда мои мечты смогут стать реальностью, а мне всего 43. И я ничего не могу делать, чтобы они воплотились. Мечтать мне никто не запретит, но сегодня мои мечты опять разбились.

