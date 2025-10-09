Война Тысяча триста двадцать четвертый день. Украина перед началом зимы лишилась 60% добычи газа из-за российских ударов, пишет Bloomberg

Последствия удара российских беспилотников по Одесской области в ночь на 9 октября 2025 года. В результате атаки пострадали пять человек The State Emergency Service / EPA / Scanpix / LETA

Украина сообщила союзникам, что массированный российский удар по Харьковской и Полтавской областям 3 октября лишил страну примерно 60% внутренней добычи природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Газодобывающая инфраструктура Украины, которая удовлетворяла внутренний спрос до полномасштабного российского вторжения, с начала 2025 года подвергается ракетным ударам и атакам беспилотников, интенсивность которых нарастает.

Украинская компания «Нафтогаз» сообщала, что в ночь на 3 октября российские войска нанесли самый мощный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. По объектам в Харьковской и Полтавской областях было выпущено 35 ракет, некоторые из них удалось сбить. В результате атаки значительная часть объектов повреждена, некоторые разрушения носят критический характер, говорили в компании.

По словам собеседников Bloomberg, если удары по газовым объектам продолжатся, Украина предполагает, что к концу марта 2026-го ей придется закупить около 4,4 миллиарда кубометров газа примерно на два миллиарда евро. Это почти 20% годового потребления Украины, отмечает агентство.

После российских ударов Киев попросил союзников из «Большой семерки» (G7) срочно предоставить оборудование для ремонта поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, а также повторил свои давние просьбы о поставке систем ПВО. Украина, по данным агентства, также добивается финансовой поддержки для оплаты импорта газа.

«Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа. Все это защитить будет сложно. Поставленная задача — одновременно иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем, какой объем денег нужен, и считаем, что будем готовы к такому вызову», — сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 6 октября.

С начала 2025 года Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 миллиарда кубометров газа, включая 3,67 миллиарда кубометров с конца прошлого отопительного сезона. Киев полагал, что к концу года года потребности страны в импорте достигнут 5,8 миллиарда кубометров. Однако ранее на этой неделе, рассказали источники Bloomberg, украинские власти сообщили союзникам, что этот объем может вырасти из-за российских атак.

Власти Украины хотят увеличить импорт газа на 30%, рассказала министр энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, общий объем импорта будет зависеть от того, как быстро Украина сможет восстановить добычу газа, насколько интенсивными будут российские атаки и насколько серьезным может быть потенциальный ущерб, нанесенный газотранспортной системе.

В «Нафтогазе» не стали комментировать журналистам ситуацию с добычей. Гендиректор компании Сергей Корецкий сообщил в соцсетях о «продуктивной» встрече с представителями «Большой семерки» и Международного валютного фонда. «Наши партнеры понимают всю сложность ситуации», — написал он.

Источники Bloomberg утверждают, что Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия обсуждают, можно ли предоставить дополнительную помощь энергетическому сектору Украины. В свою очередь Bloomberg отмечает, что увеличение поставок газа из Европейского союза в Украину может привести к проблемам на региональном рынке. На фоне этих опасений цены на газ в Европе уже выросли в начале этой недели.

Запасы газа в ЕС, пишет агентство, по-прежнему находятся ниже исторических норм. Холодная зима может быстро истощить европейские запасы и вызвать новый скачок цен, что скажется на потребителях.

Лисавета. Когда началась война, я на несколько месяцев погрузилась в депрессию. Мне казалось, что я что-то должна сделать, что я должна (или была должна) как-то предотвратить эти события.

Потом пришла злость. Злость за то, что правительство страны, которое я не выбирала, на всех нас, обладателей красного паспорта, навесило клеймо палачей, что на наши деньги убивают украинцев. Злость на весь мир за то, что руководства других стран по факту ничего не делают, они спускают Путину с рук очередную мясорубку, потому что государственные интересы всегда важнее жизней людей. Мы для них не люди. Мы — население. Ресурс.

Теперь мне просто все равно. Война России с Украиной — это только один из многих конфликтов. Для нас, граждан РФ, он «особенный», потому что нас он затрагивает непосредственно, но в целом ничего в нем выдающегося нет. Царьки меряются хуечками.

Пока будут существовать государства — будут и войны. Пока мы выбираем, чтобы нами правили, без разницы, кто победил на выборах. Каждый политик — лжец, и те, кто в твиттере сверкает белым пальто, не лучше того, кто сидит на троне. Они бы сами эту войну начали, не моргнув глазом, если бы увидели в этом выгоду.

Выводов нет. Есть только горечь.

