Разрушения после атаки российских беспилотников в Славянске Донецкой области — городе, который находится под контролем Украины, 7 октября 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Гарантии безопасности Украины стали одним из основных вопросов в перспективе прекращения войны и заключения мирного соглашения. Одни западные страны предлагали взять за основу этих гарантий принцип статьи 5 устава НАТО (он подразумевает, что нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на всех), другие — разместить в Украине иностранные войска (Россия выступает категорически против такого варианта). Однако эти предложения не выглядят убедительными, считают старший научный сотрудник центра RAND и директор вашингтонского офиса ECFR . Они отмечают, что союзники по НАТО не раз отказывались напрямую вмешиваться в нынешнюю войну, поэтому любое их обещание вступить в новую вряд ли можно считать правдоподобным — и в Кремле это «прекрасно понимают».

Тем не менее, американские и европейские лидеры могут предоставить Украине реальные послевоенные гарантии. Журнал Foreign Affairs опубликовал статью, в которой Чарап и Шапиро описывают, как могут выглядеть эти гарантии. Они включают ряд мер: автоматические санкции против России в случае нарушения договоренностей, военная поддержка, выходящая за рамки мирного времени, и дополнительная финансовая помощь Украине.

Почему страны НАТО не разместят войска в Украине?

С начала полномасштабной войны страны НАТО приложили огромные усилия, чтобы помочь Киеву противостоять Москве, включая обмен разведывательной информацией и поставку вооружений, но неизменно заявляли, что не готовы вступать в войну с ядерной державой из-за Украины, и отказывались направлять туда войска. Заявления нескольких европейских стран о готовности разместить своих военных в Украине могут, на первый взгляд, указывать на изменение этого подхода, пишут авторы статьи в Foreign Affairs.

Однако западные силы в Украине вряд ли будут иметь значение. Война с Россией не отвечает ключевым интересам Европы в сфере безопасности. Против прямого вмешательства стабильно настроено и общественное мнение в европейских странах. «Если Франция, Великобритания или любая другая страна все же отправит войска, а те подвергнутся нападению со стороны России, весьма вероятно, что они уедут первым же поездом», — пишут Чарап и Шапиро. Украинцам, добавляют они, не стоит рассчитывать, что США и Европа в будущем сделают то, от чего они отказывались на протяжении последних десяти лет.

США и Европа не готовы воевать за Украину — но они готовы вводить санкции против России и предоставлять Киеву вооружения, финансовую помощь и разведданные, пишут авторы. «Гаранты Украины должны дать понять Москве, что новая агрессия встретит не только украинское сопротивление, но и масштабное усиление внешней поддержки», — говорится в статье.

Какие механизмы будут работать в реальности?

Санкции

Чарап и Шапиро называют санкции «наиболее очевидным инструментом воздействия». В рамках мирного соглашения нынешние ограничения, вероятно, будут ослаблены, однако если Россия нарушит договоренности, западные страны вновь должны отключить российские банки от SWIFT, вернуть полный пакет экспортных ограничений на товары двойного назначения, возобновить запреты на операции с госдолгом России и инвестиции в ее энергетический сектор, а также восстановить жесткие ценовые потолки на экспорт российской нефти. Санкции можно было бы вводить поэтапно, усиливая их при продолжении агрессии. При этом союзники Украины могли бы закрепить часть своих обязательств на законодательном уровне — например, в виде закона, который будет автоматически вводить санкции против России в случае новой агрессии.

Военная поддержка

Для отражения новой агрессии Украине, помимо санкций, потребуется больше оружия. Если Россия нарушит соглашение, западные союзники Киева должны будут немедленно увеличить объем поставок наступательного вооружения — в том числе дальнобойных ракет. Также необходимо будет ускорить поставки боевых самолетов, бронетехники, ударных дронов и артиллерии и снять текущие ограничения на удары по военным целям в глубине России. Кроме того, должно возобновиться совместное использование разведданных для наведения на российские цели, приостановленное в мирное время.

Финансовая помощь

Последним элементом надежных гарантий безопасности Чарап и Шапиро называют финансовую поддержку Украины. Страны «Большой семерки», пишут они, должны создать постоянный фонд стабилизации Украины, который позволит быстро наращивать объем помощи Киеву. В мирное время фонд будет финансировать восстановление страны и оказывать макроэкономическую поддержку. Но если Россия возобновит агрессию, этот фонд должен будет финансировать военное производство, обеспечивая способность Украины продолжать сопротивление столько, сколько потребуется.

Гарантии безопасности, подчеркивают авторы статьи, должны применяться «быстро и автоматически», чтобы быть эффективными. Для этого союзникам Украины нужно будет создать четкую структуру и согласованные механизмы, а также финансовые и правовые инструменты, обеспечивающие выполнение обязательств каждым государством. Процесс активации гарантий тоже должен быть быстрым и прямым. Если Киев обвиняет Москву в нарушении, министры иностранных дел стран-гарантов должны собраться в течение 48 часов, чтобы рассмотреть претензии Украины и проанализировать разведданные из различных источников. Если большинство гарантов сочтут заявления Украины обоснованными, механизм действия должен быть запущен автоматически.

Авторы статьи в Foreign Affairs отмечают, что описанные ими меры убедительны «именно потому, что НАТО уже продемонстрировало готовность их применять». Таким образом, пишут они, подобные гарантии могут дать Украине уверенность в том, что ее не оставят в беде — но при этом избавят от ложных надежд. «Эти гарантии, разумеется, не равнозначны обязательствам по статье 5 устава НАТО. Но если дополнить их мерами, направленными на укрепление украинской армии (которая и дальше останется главным фактором сдерживания), они все равно повлияют на расчеты Кремля. Таким образом, США и Европа смогут сделать так, чтобы любая новая агрессия обошлась России слишком дорого — даже без прямого вмешательства», — пишут Чарап и Шапиро.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Владимир (Евросоюз, ранее — Санкт-Петербург). В феврале-марте 2022 года я думал, что люди это не примут и выйдут на протесты по всей России, но когда я в 2022 году пришел на протест и увидел эту жалкую горстку единомышленников, то мне как-то сразу стало все понятно. До того я уезжать не планировал, но после этого резко засобирался, благо поступило предложение по работе.

С тех пор мнение о войне не то чтобы слишком изменилось. Я все это время делал для себя ставку, что война — надолго, хотя где-то и трепыхалась надежда, что случится чудо. То мятеж Пригожина, то украинское наступление 2022 и 2023 годов. Но как оказалось, ни Путин, ни Зеленский проигрывать не планируют, обильно поливая кровью поля сражений.

Несмотря на то, что мы живем не в России, мы тоже устали от этого всего. Перед тем как приехать в Россию, проверяешь себя, не завели ли каким-то макаром уголовку, не добавили ли в очередные списки. Ты попросту не уверен, не примут ли тебя на границе. На паспортном контроле при мне в этом году людей пачками уводили на «поговорить». Я так своей новорожденной дочке не улыбался, как пограничнику, когда прилетал и улетал в 2025 году.

Я не желаю своей стране каких-то унижений и расплаты. Более того, я не считаю вопрос с аннексиями и репарациями абсолютно ясным. После того, как Путин закончится и страна останется со всем этим наследием, то прежде всего нужно будет наладить нормальную жизнь: накормить голодных, вылечить больных, позаботиться о тех, кто прошел войну. На все это нужны деньги и максимальное спокойствие в стране. Если не будет ни первого, ни второго, то Россия и остальной мир получат Путина 2.0, чего очень бы не хотелось.

Украину и украинцев по-человечески жаль, но я не нахожусь в числе сторонников идеи, что у них в отличие от России есть будущее. Их страна очень сильно разрушена и очень много людей уехало. Откуда Украина возьмет средства на восстановление, и кто это будет восстанавливать, — это большой вопрос.

Поделитесь вашими мыслями о войне

главное в предыдущий день войны

Война Тысяча триста двадцать первый день. Украина все чаще наносит удары по российским НПЗ — и таким образом меняет мнение Трампа о перспективах войны

главное в предыдущий день войны

Война Тысяча триста двадцать первый день. Украина все чаще наносит удары по российским НПЗ — и таким образом меняет мнение Трампа о перспективах войны