НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Орске Оренбургской области, 28 августа 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Удары ВСУ по российским НПЗ усилились — и, видимо, они помогают изменить мнение Трампа о перспективах Украины в войне

Украинская армия все чаще наносит удары по российским объектам энергетики, пишет журнал The Economist. Скоординированные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в регионах России начались в августе, и число ударов растет: с двух-трех в неделю до четырех-пяти, а «скоро они станут ежедневными», отмечают журналисты. Акцент на таких ударах сильнее всего влияет на восприятие войны прямо сейчас — а также, судя по всему, помогает изменить мнение Дональда Трампа о перспективах Украины, пишет The Economist. В чем выражается сейчас это мнение, журналисты не уточняют. В конце сентября Трамп после встречи с Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН неожиданно заявил, что «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше».

В конце августа, по подсчетам агентства Reuters, около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя — по меньшей мере временно. Сейчас эта цифра наверняка выше — по неподтвержденным данным, затронуто до 40% мощностей. По оценкам исследовательской группы Energy Aspects, это означает потерю более 1 миллиона баррелей в день.

По словам одного из руководителей аналитической компании Argus Media Бенедикта Джорджа, Украина нанесла удары по 16 из 38 российских НПЗ, и хотя их ремонт возможен, ущерб становится долгосрочным, когда заводы подвергаются повторным атакам. Джордж отмечает, что в 2025 году экспорт дизельного топлива из России снизился на 30% по сравнению с прошлым годом — и находится на минимальном уровне с 2020-го. Это приводит к дефициту топлива и внутри страны.

что происходит на азс в россии

В России возник дефицит бензина. На заправках очереди, топливо продают по талонам Фотографии

что происходит на азс в россии

В России возник дефицит бензина. На заправках очереди, топливо продают по талонам Фотографии

Ударам также подвергаются нефтеперекачивающие станции и нефтехранилища, однако, по словам старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергея Вакуленко, такие объекты сложнее вывести из строя надолго, и пока признаков сокращения экспорта российской нефти мало. Но экспорт сырой нефти для России значительно менее прибылен, чем продажа нефтепродуктов.

По данным The Economist, около 60% ударов вглубь территории России ВСУ наносят ударными беспилотниками FP-1 производства компании Fire Point. Дальность их полета — 1500 километров, при этом они дешевы в производстве. Также для атак используются более тяжелые и дорогие беспилотники «Лютый» с дальностью полета до 2000 километров. Но кроме того, как пишет The Economist, появились сообщения о применении Украиной собственных крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Они значительно быстрее беспилотников. Ракеты имеют дальность более 3000 километров и обладают большой мощностью благодаря боеголовке массой 1150 килограммов. Если «Фламинго» сможет пробить российскую систему ПВО, это «выведет кампанию ударов Украины по целям в глубине России на новый уровень разрушительности», отмечает The Economist. Сейчас компания Fire Point делает по две-три таких ракеты в день, а к концу месяца, как ожидается, производство вырастет до семи ракет в сутки. В конце августа Владимир Зеленский сообщал об успешном испытании ракеты «Фламинго», а позже заявлял о том, что планируются новые удары вглубь России.

Украинским военным сложно сдерживать российское наступление из-за нехватки людей и «дыр» между пехотными позициями

На передовой у ВСУ есть несколько основных проблем, мешающих им сдерживать российские войска, пишет «Украинская правда», журналисты которой поговорили с военными. Одним из главных факторов журналисты называют сохраняющийся в украинской армии дефицит людей — и вытекающую из него нехватку пехоты. «На нынешнем этапе войны, когда работа тяжелой техники максимально затруднена, роль солдат в окопах возрастает в разы. Когда их не хватает, то организовать оборону непросто», — пишет «Украинская правда». Российские войска этим пользуются — и в итоге продвигаются малыми тактическими группами сквозь недостаточно укомплектованные позиции ВСУ.

Следствием нехватки людей, как рассказывают украинские военные, также становятся «дыры» между пехотными позициями. Расстояния между ними могут составлять 200–300 или 500–700 метров, а иногда даже по километру. «Есть позиции, которые стоят сугубо ради галочки — на них контуженные, трехсотые (раненые — прим. „Медузы“). Они стоят там, чтобы сверху радовались, что у нас там есть позиции», — рассказывает собеседник «Украинской правды». В результате российские военные проникают между украинскими позициями, а пехотой «вынужденно становятся дронщики и минометчики, которые стоят в 3–5 километрах от переднего края», пишут журналисты.

Кроме того, как отмечает «Украинская правда», проблемы возникают из-за незавершенного перехода на корпусную систему в армии (Зеленский утвердил план этого перехода еще зимой) и «микроменеджмента» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По данным журналистов, Сырский нередко прибегает к «ручному управлению» на фронте, а в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку войск «Днепр» (прежнее название «Хортица»), которой командовал Михаил Драпатый. Ее функции лягут на группировки войск, возникшие с появлением корпусов, но один из собеседников «Украинской правды» считает, что таким образом Сырский также попытался «убрать конкурента».

Россия

Украина запустила по российским регионам более 250 беспилотников. Белгород остается без света после атаки

В ночь на 6 октября, как сообщило Минобороны России, российские силы ПВО перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотник. Атакам подверглись Нижегородская, Курская, Белгородская область и другие регионы.

Белгород остался без света еще накануне вечером — после обстрела ТЭЦ. К утру в регионе не смогли полностью восстановить подачу электроэнергии. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, без света утром 6 октября оставались 24 населенных пункта и около 5400 жителей Белгорода и районов области. Около полудня по московскому времени российские «военкоры» и местные паблики вновь сообщили об атаке и последовавших проблемах с электричеством.

Гладков сообщил, что по Белгороду был нанесен ракетный удар, в результате которого погиб мужчина, помогавший «справиться с последствиями предыдущего обстрела». В результате удара по объекту инфраструктуры на ряде улиц Белгорода наблюдаются проблемы с электричеством, добавил Гладков.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр (Челябинская область). Я осуждал войну с самого первого ее дня. Возможности уехать по многим личным обстоятельствам у меня не было и в ближайшее время не предвидится.

Я приношу извинения украинцам, что страдают от моего государства и от моего имени. Я этого не выбирал и не поддерживал. Я надеюсь, что рано или поздно справедливость будет достигнута. Я не могу понять вашу боль. Просто позвольте мне принести эти извинения.

Своим же соотечественникам, которые уехали и обливают помоями оставшихся последние четыре года, хочу сказать: мы все помним, я все помню. Вы писали вещи на грани дегуманизации. Близко к ней. Я могу понять людей под обстрелами, но вы — не они. И не надо прикрываться чужими страданиями. Почему-то моему соотечественнику легче смешать меня с дерьмом, чем понять, что лично я не принимал войну как данность ни разу за все время.

Я не буду отвечать соотечественникам, которые так говорят, той же монетой. Я не буду говорить, что все уехавшие — такие: «тыквенная эмиграция», «колбасная эмиграция» и так далее. Мы — не вы. Поэтому я обойдусь и без дешевой театральщины и без ответной дегуманизации. Не все, кто уехал, так думают об оставшихся. Не всем, кто уехал, нужно время от времени пинать оставшихся, не делая различий, просто чтобы подтвердить правильность своего выбора — а жизнь на чужбине нелегкая. Уехать было нелегким выбором. И очень смелым шагом. И этим людям я хочу сказать «Спасибо большое!» Особенно тем, кто старается увидеть в оставшихся не безликую массу, а людей.

Поделитесь вашими мыслями о войне

главное в предыдущий день войны

Война Тысяча триста двадцатый день. Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами. Во Львовской области погибла семья из четырех человек

главное в предыдущий день войны

Война Тысяча триста двадцатый день. Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами. Во Львовской области погибла семья из четырех человек