Война Тысяча триста двадцатый день. Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами. Во Львовской области погибла семья из четырех человек

Пять человек погибли в результате российского удара по Украине

Российские войска в ночь на 5 октября нанесли массированный удар по Украине. По словам президента страны Владимира Зеленского, армия РФ выпустила более 50 ракет и около 500 беспилотников. Под удар попали девять областей — Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская.

«Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужна большая защита, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — написал президент Украины.

Обновление. Воздушные силы ВСУ позже сообщили, что российские войска выпустили по Украине 496 беспилотников и 53 ракеты. По данным ВСУ, сбиты 439 беспилотников и 39 ракет. «Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БПЛА по 20 локациям, а также падение обломков в шести локациях», — говорится в сообщении.

Во Львовской области четыре человека погибли и еще четверо получили травмы в результате российской атаки, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Львовская областная прокуратура уточняет, что в результате обстрела села Лапаевка под Львовом разрушен жилой дом, погибла семья из четырех человек, в том числе 15-летняя девочка. Еще один член семьи и две жительницы соседних домов госпитализированы с различными травмами. На территории Львова и области также зафиксированы попадания по промышленным и энергетическим объектам, загорелось одно из газовых хранилищ.

Дым над Львовом после российской атаки Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия российского удара по Львову Reuters / Scanpix / LETA Спасатели на месте российского удара в селе Лапаевка во Львовской области AFP / Scanpix / LETA

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров рассказал, что российская армия нанесла удар по Запорожью дронами и управляемыми авиабомбами. По последним данным, погибла 69-летняя женщина, еще 10 человек пострадали. Повреждены восемь многоэтажных домов и семь частных домов в Запорожье, а также частный дом в Запорожском районе.

Сгоревший автомобиль и поврежденный жилой дом в результате российского удара по Запорожью Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA Последствия российского удара по Запорожью Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA

Вечером 4 октября был нанесен удар по центру Славянска в Донецкой области. Авиабомбы, как сообщают местные власти, попали по девятиэтажному дому и школе искусств. Пострадали восемь человек, в том числе 13-летний мальчик. Кроме того, один человек пострадал в Ивано-Франковской области, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Минобороны России заявило, что в ночь на 5 октября российские Вооруженные силы нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Война глазами читателей «Медузы»

Аня (Москва). За три года чувства к происходящему менялись — от сильной ненависти к происходящему до глубокой безысходности. Как и многим, в начале мне казалось что это какое-то недоразумение, что все быстро закончится. Потом мне хотелось доказать всем вокруг, что надо как можно быстрее остановить убийства людей и разрушения городов, но чем дальше, тем больше я читала в глазах людей неодобрение моей позиции. «Как же, мы защищаем свой народ», «не мы, так нас», — вот слова моего окружения.

В этом году мелькали моменты, которые, казалось, могли приблизить окончание бойни. Но, к сожалению, не сложилось. Ощущение бесконечности происходящего не покидает меня. И самое главное, раньше я задавалась вопросом, когда это все закончится и кто или что сможет это все остановить. А теперь — что же случится дальше и к чему более страшному нас все это приведет.

Что происходило 4 октября

