Война Тысяча триста девятнадцатый день. Россия ударила по вокзалу в Шостке Сумской области. Ранены десятки человек

Украина

Россия ударила по пассажирскому поезду в Сумской области. Ранены около 30 человек

Вооруженные силы РФ атаковали железнодорожный вокзал в городе Шостка Сумской области 4 октября, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Беспилотники России атаковали вокзал около 11:50 утра, заявили в офисе генпрокурора Украины. Первый дрон ударил по локомотиву пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский, рассказал министр общин и территорий Алексей Кулеба. Когда на вокзале началась эвакуация, Россия ударила по поезду Киев — Шостка, стоявшему на станции, сообщил Кулеба.

Момент удара попал на видео очевидца.

Ранены пассажиры и работники железной дороги, сообщил Кулеба. Пострадали около 30 человек, рассказала «Суспiльне» глава Шосткинской администрации Оксана Тарасюк. Среди раненых — трое детей, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця». По состоянию на 13:00 известно, что госпитализированы восемь раненых, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по вокзалу, заявил, что Россия осуществляет «террор, который мир не имеет права игнорировать»:

Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших. Сейчас уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники «Укрзалізниця», и пассажиры.

Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор — это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия.

Одновременно с этим ВС РФ нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области, из-за чего Шостка оказалась полностью обесточена, кроме того, электроэнергия частично пропала в Шосткинском районе, сообщили в Сумыоблэнерго.

Правоохранительные органы Украины начали расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель. Читаю эти письма почти каждый день и часто вижу в них людей умных и человечных. Это помогает самой не скатиться в цинизм, не оскотиниться, не поддаться иллюзии того, что антиутопия все людское (простите) утопила.

Есть люди, много людей, украинцев и русских, которые не тлеют от злобы, не закапывают себя в бесполезной вине, не готовы грызть глотки себе и соседу от бессилия. Вместо этого находят силу жить — откуда она у некоторых берется, я не знаю. Но они мои герои. Они дают надежду если не на светлое будущее, то хотя бы на то, что человечность никто не может убить. А значит есть смысл доживать до этого самого будущего.

