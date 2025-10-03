Война Тысяча триста восемнадцатый день. США и Украина работают над «историческим» соглашением: Киев будет продавать беспилотники на миллиарды долларов

Детали дронов на одном из украинских предприятий. 14 августа 2025 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

США и Украина готовятся заключить «историческое» соглашение, в рамках которого Вашингтон закупит у Киева испытанные в боевых условиях новейшие технологии в области беспилотников, пишет The Wall Street Journal. За эти технологии Украина получит роялти или компенсацию в другой форме, а общая стоимость сделки может составить миллиарды долларов.

30 сентября делегация высокопоставленных украинских чиновников во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым прибыла в Вашингтона на переговоры с Пентагоном и Госдепартаментом.

Сколько именно они продлятся, неясно. Неназванный американский чиновник заявил, что, вероятно, до финального подписания могут пройти месяцы. Издание The Telegraph пишет, что переговоры могут серьезно замедлиться из-за правительственного шатдауна в США, так как многие госслужащие были принудительно отправлены в отпуск.

У США, напоминает WSJ, есть свое производство сложных БПЛА, однако Украина гораздо дальше продвинулась в массовом производстве аппаратов, которые при этом ежедневно доказывают свою эффективность в реальных боевых условиях. Помимо этого, дроны украинского производства дешевы — их цена составляет лишь 20%-30% от цены аналогичных аппаратов в странах Запада.

Источники, знакомые с ходом переговоров, рассказали WSJ, что сейчас стороны изучают несколько возможных механизмов передачи технологий. Среди вариантов — предоставление американским компаниям прототипов дронов в обмен на роялти, создание украинцами дочернего предприятия в США, которое самостоятельно будет производить беспилотники, или прямая покупка Вашингтоном дронов у Украины для нужд собственных военных.

Также в ходе переговоров придется решить проблему широкого использования китайских комплектующих в украинских дронах — американские компании не смогут производить дроны, для которых нужны запчасти из Китая, так как это противоречит требованиям безопасности цепочек поставок в условиях противостояния Вашингтона и Пекина.

Потенциальная сделка, отмечает WSJ, также имеет важное политическое значение, так как Киев стремится укрепить связи с Дональдом Трампом, который, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не поддерживает Украину в войне с Россией столь однозначно.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября говорил, что соглашение по дронам может быть частью «мегасделки», в рамках которой Киев закупит американское оружие на миллиарды долларов. Помимо прочего власти Украины надеются получить дальнобойные ракеты.

Сейчас Украина производит, по разным оценкам, от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч беспилотников ежемесячно, в то время как в начале войны производство исчислялось лишь сотнями. С 2024 года в украинских войсках существуют отдельные Силы беспилотных систем.

Украинскими технологиями производства дронов также интересуются и другие союзники на Западе. В конце сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине на беспилотники два миллиарда евро. Эти деньги в том числе будут потрачены на новейшие технологии, которые в будущем рассчитывает использовать сам Евросоюз. Отдельные соглашения с Киевом об обмене технологиями и производстве украинских беспилотников за рубежом ранее заключили Великобритания и Дания.

Александр (Харьков). Мне уже 60 лет, и призыв мне не грозит, но обидно за молодых, даже за малахольных, которые сами рвутся на фронт. Что Россия, что Украина — один черт уже с кем быть, лишь бы все это поскорее закончилось! Народ для них скоты. Я растерял своих сыновей (уехали в Европу), и я не знаю, когда я их снова увижу. От этого больнее всего. Уехали молодыми парнями, а вернутся что, мужиками? А я еще буду? Эти мысли меня не отпускают. Но если они не вернутся, то я могу их понять, ведь жизнь в Харькове тоскливая. Не думал, что все так закончится…

