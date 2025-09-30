Война Тысяча триста пятнадцатый день. Евросоюз выделит Украине два миллиарда евро на беспилотники. Новейшие разработки Киева потом сможет использовать сам ЕС

Украинский дрон-разведчик. Донецкая область, 11 сентября 2025 года Ximena Borrazás / Getty Images

Евросоюз выделит Украине два миллиарда евро на производство беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Если мы и дальше считаем, что Украина — это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому мы договорились, что на дроны сейчас будет суммарно потрачено два миллиарда евро», — сказала она.

Фон дер Ляйен пояснила, что выделенное финансирование поможет Киеву улучшить собственные возможности для обороны, а также развивать новейшие технологии в области беспилотников, которые также будут полезны для Евросоюза.

В ЕС в последние несколько недель ведутся активные разговоры о необходимости усиления защиты от дронов. Они начались после того, как более двух десятков беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Для их уничтожения были подняты истребители — эксперты отмечали, что сбивать беспилотники таким образом слишком дорого и указывали, что это может оказаться уязвимостью, которой в будущем может воспользоваться РФ.

Для решения этого вопроса Еврокомиссия предложила проект «стены дронов». В его рамках предполагается скоординированная закупка странами ЕС дешевых защитных систем для борьбы с беспилотниками. Первоначально предполагалось, что «стена дронов» будет развернута только на восточных границах Евросоюза, однако позже — на фоне регулярного появления неопознанных беспилотников в Дании — было предложено расширить проект на всю территорию ЕС.

Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Евросоюз намерен создать с Украиной «альянс беспилотников», чтобы адаптировать обширный украинский опыт для нужд ЕС.

В Украине с начала войны производство беспилотников выросло многократно. В 2022 году там производили лишь несколько тысяч аппаратов в год, к 2025 году их количество увеличилось, по разным оценкам, до нескольких десятков или нескольких сотен тысяч в месяц.

В 2024 году в Украине был создан специальный род войск — Силы беспилотных систем, который на тот момент не имел мировых аналогов. В конце сентября 2025 года главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в вооруженных силах появится еще один род войск, связанный с дронами, — беспилотные системы противовоздушной обороны.

Антон. Спустя три года после февраля 2022-го чувства остались все те же: неприятие насилия и ужас от происходящего. Разница сейчас только в том, что все эмоции притупились, нет той острой реакции, что была в первое время. Есть ли надежда на скорое завершение конфликта? Пожалуй, уже нет. Но все же хочется верить, что этот ужас не может длиться вечно, февраль не вечен.

Мысли о том, сколько жертв будет за это время, сводят с ума. Мысли о возможном (очередном) объявлении мобилизации тоже сводят с ума. Жить в постоянном напряжении сложно, не знаешь, что принесет следующий день. Ясно одно — мировое сообщество бессильно против зла. Но очень хочется скорейшего мира!

