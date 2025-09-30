Российский дрон попал в жилой дом в Сумской области. Погибла семья из четырех человек

Вооруженные силы РФ атаковали Сумскую область беспилотниками. Один из дронов попал в жилой дом в приграничном селе Чернетчина в Краснопольской общине, сообщил начальник областной администрации Олег Григоров утром 30 сентября.

В этом доме, по его словам, проживала супружеская пара вместе с двумя сыновьями в возрасте четырех и шести лет. Все они погибли, их тела извлекли из-под завалов дома.

В Государственной службе по ЧС сообщили, что под удар попали двухэтажный и одноэтажный жилые дома, там произошли пожары.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью была угроза атаки беспилотников в Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.