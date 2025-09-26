Украинские военные запускают дрон. Харьковская область, 24 сентября 2025 года Yevhen Titov / EPA / Scanpix / LETA

Украина

В ВСУ будет новый род войск

В украинских вооруженных силах появится новый род войск — беспилотные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, главным приоритетом для властей является защита мирных жителей и инфраструктуры от воздушных атак — поэтому и создается новый род войск. «Чтобы решить этот вопрос, наряду с увеличением количества комплексов противовоздушной обороны, мы развиваем и другие направления, которые дают эффективность в борьбе со средствами воздушного нападения противника», — сказал он.

Сырский сообщил, что в новый род войск войдут подразделения, оснащенные дронами-перехватчиками, которые с высокой эффективностью уничтожают российские «шахеды».

В последние месяцы Россия многократно увеличила число атак с применением ударных дронов. В июне было запущено почти пять с половиной тысяч беспилотников, в июле — рекордные 6297 дронов, в августе — 4,2 тысячи.

Для сравнения, в июле 2024 года российские военные запустили по Украине немногим более 400 ударных беспилотников.

С февраля 2024 года в Украине существует специальный род войск — Силы беспилотных систем. Власти страны подчеркивали, что на тот момент он не имел мировых аналогов. В России аналогичный род войск сейчас находится в процессе формирования.

Мир

ЕС требует от Трампа не устраняться от помощи Украине

Европа не должна быть единственной, кто несет ответственность за помощь Украине, такая же ответственность лежит и на США, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Каллас напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно «обещал остановить убийства». «Поэтому это [помощь] не может быть только на нас», — сказала она.

Как отмечает Politico, Каллас выступила в тот момент, когда Европа и Украина пытаются понять смысл «внезапного разворота» в позиции Трампа. Несколько дней назад он написал в соцсетях, что, по его мнению, Украина при поддержке Евросоюза и НАТО «способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше». Он заявил, что НАТО и Евросоюз могут «делать с американским оружием все, что считают нужным».

Некоторые чиновники в Европе восприняли эти заявления как намек на то, что Трамп намерен сократить участие США в урегулировании и снять с Вашингтона ответственность за дальнейшее развитие событий.

Каллас напомнила, что США являются важнейшей частью НАТО и поэтому, «если говорить о том, что НАТО должно что-то делать, это также означает, что это должна делать и Америка».

Глава европейской дипломатии также призвала ускорить дискуссии по поводу использования замороженных российских активов для помощи Киеву. По ее словам, в ЕС есть понимание того, что восстановление Украины не может осуществляться за счет европейских налогоплательщиков, поэтому «нужно найти решение, чтобы Россия заплатила за причиненный ею ущерб».

Семен (Калининград). Я испытываю полнейшее разочарование — нет, уже не государственной машиной двух стран, которые не могут договориться (оно испытано гораздо раньше). Я разочарован в большинстве людей, независимо от их позиции. Все дело в том, что большинство <…> продолжают находиться на позиции «я прав и все тут».

Моя мысль в том, что почти все из любого лагеря (условные зетники, условная российская оппозиция, условные украинцы) в корне хотят одного и того же — чтобы эта война закончилась и больше не погибали люди. Все видят по-разному условия, на которых она должна быть завершена, но никто, кроме небольшой кучки сумасшедших, не желает ее продолжения и продолжения гибели людей. Но вместо того, чтобы перейти к диалогу и пытаться сблизить позиции с оппонентами, большинство сторонников любой из идей клеймит позором всех прочих. Даже простые люди не хотят попробовать осуществить свои «переговоры» для примирения друг с другом.

Даже если война закончится — это будет вопрос не только прекращения огня и подписанных условий. Простым людям тоже необходимо будет примиряться, но вместо конструктивной дискуссии и попыток понять (что не означает принять и согласиться) доводы и бэкграунд оппонентов, большинство стремится лишь увеличить пропасть. Когда закончится война, она останется в головах людей, они продолжат ненавидеть друг друга.

