Война Тысяча триста десятый день. Зеленский заявил, что готов не идти на новые выборы, если война с Россией будет закончена

Американские самолеты F-35 на авиабазе в Эстонии. 24 февраля 2022 года Tech. Sgt. Michael Battles / USAF / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В НАТО разошлись во мнениях, надо ли сбивать российские самолеты, нарушающие границы альянса

У стран НАТО нет единого мнения, следует ли сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушные границы стран альянса. Этот вопрос обсуждался во вторник на экстренном заседании Североатлантического совета, созванного по инициативе Эстонии, пишет CNN.

Источники телеканала сообщили, что некоторые страны, в частности, Польша и Эстония, хотели, чтобы в совместном заявлении по итогам заседания было четко указано, что любые дальнейшие нарушения воздушного пространства со стороны РФ повлекут за собой силовой ответ. В то же время Германия и страны Южной Европы настаивали, что такая формулировка может привести к нежелательной эскалации.

В итоге была принята компромиссная формулировка. В официальном тексте заявления говорится, что НАТО и их союзники в соответствии с международным правом будут использовать «все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и отражения любых угроз с любых направлений». «Мы продолжим реагировать тем способом, в том времени и в том ключе, которые выберем сами», — отмечается в документе.

Этот эпизод, отмечают источники телеканала, показывает, насколько трудно альянсу достичь консенсуса в вопросе реакции на действия России.

В последние несколько недель произошла целая серия инцидентов с нарушением воздушного пространства стран НАТО российскими дронами и самолетами. В ночь на 10 сентября в Польшу залетели более 20 беспилотников, на их перехват были подняты польские и союзнические истребители, несколько дронов были сбиты. 13 сентября российский дрон залетел на территорию Румынии, были подняты истребители, однако беспилотник через несколько минут сам покинул воздушное пространство страны.

19 сентября Эстония сообщила, что три российских истребителя нарушили ее воздушное пространство и оставались в эстонском небе 12 минут. В тот же день Польша заявила, что два российских истребителя пролетели на малой высоте над буровой платформой в Балтийском море.

Источник CNN в НАТО считает, что Россия таким образом изучает слабые места в обороне альянса, а также проверяет, что организация может сделать для защиты своих членов.

«Что случилось» — о причинах действий России

подкасты Путин испытывает НАТО на прочность? Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом в подкасте «Что случилось» 46 минут

Украина

Зеленский заявил, что готов не идти на новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил, что готов не баллотироваться на второй срок, если войну с Россией удастся закончить.

«Если мы завершим войну с россиянами, я готов не идти [на выборы], потому что выборы не являются для меня целью. Я очень хотел в этот очень сложный период быть со своей страной, помогать ей. Моя цель — закончить войну», — заявил президент Украины.

Зеленский находится у власти с мая 2019 года. Его первый (из двух возможных) президентский срок должен был закончиться в мае 2024 года, однако в условиях военного положения законодательство Украины запрещает проведение новых выборов, поэтому первый срок Зеленского был автоматически продлен. Это дало повод властям России заявить о «нелегитимности» украинского президента.

При этом в самой Украине даже среди политических противников Зеленского существует консенсус, что он должен оставаться президентом до отмены военного положения.

Сам Зеленский неоднократно говорил о важности проведения президентских выборов после окончания войны и отмены военного положения. В интервью Axios он заявил, что будет добиваться скорейшего проведения выборов даже в случае длительного перемирия с Россией, а не окончательного завершения войны.

Новые опросы показывают, что Владимир Зеленский в случае проведения выборов получил бы наибольшую поддержку избирателей. Согласно августовскому исследованию социологического центра «Рейтинг», за него готовы проголосовать 35,2% украинцев, а за его главного потенциального противника Валерия Залужного — 25,3%. При этом по общему уровню доверия Зеленский отстает от Залужного.

Что еще сказал Зеленский Зеленский заявил, что чиновники в Кремле должны остановить войну или искать бомбоубежища

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Андрей (США). Главным последствием войны для меня стало осознание того, что вся история российской культуры оказалась обнуленной: ее образцы показали свою нежизнеспособность и ведут лишь в тупик. Население, принявшее войну или предпочитающее делать вид, что ничего не происходит, вызывает у меня не гнев, а скорее жалость — и ощущение того, что страна оказалась в безвыходном положении. Моя связь с этим народом все слабее: пропасть между нашими ценностями уже не заполнить.

Когда я говорю за границей, что я русский, я не испытываю стыда, но чувствую легкую неловкость — будто надеваю чужой ярлык, который делает меня в глазах других сомнительным.

Отсутствие эмпатии, нежелание принимать различие между народами и вместе с тем непонимание простого принципа, что Бог — со всеми людьми, а не только с «нами», повергают меня в уныние, когда я думаю о своих соотечественниках. Это не любовь. Бессовестная ложь, перекладывание ответственности, шовинизм, отрицание свободы и привычная покорность лишь усиливают это чувство.

Миллионы россиян, покинувших страну за последние годы, — активные, талантливые, свободные — станут гражданами других стран. И таланты, свойственные русским людям — умение адаптироваться, изобретательность, способности к науке, литературе, искусству — теперь будут служить на пользу их новой родине. Россия теряет энергию будущего, а вместе с ней — и само будущее.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста девятый день. В России снова повышают налоги, хотя Путин обещал не делать этого до 2030 года. Минфин прямо признает: нужны деньги на войну

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста девятый день. В России снова повышают налоги, хотя Путин обещал не делать этого до 2030 года. Минфин прямо признает: нужны деньги на войну

«Медуза»