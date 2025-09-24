Война Тысяча триста девятый день. В России снова повышают налоги, хотя Путин обещал не делать этого до 2030 года. Минфин прямо признает: нужны деньги на войну

Михаил Синицын / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В России с 2026 года увеличат стандартную ставку НДС с 20% до 22%. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу внесло министерство финансов в рамках бюджетного пакета.

Минфин фактически прямо заявил, что цель повышения налогов — ведение войны: в сообщении ведомства говорится, что «изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности».

Льготная ставка НДС в 10%, которая сейчас установлена для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей), сохранится на прежнем уровне.

Помимо этого, Минфин предложил резко снизить порог доходов налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения и обязанных платить НДС — с 60 до 10 миллионов рублей. Также в планах — введение налога на игорный бизнес для букмекерских контор в размере 5% от принятых ставок и налога на прибыль в размере 25%.

Новое повышение налогов запланировано вопреки неоднократным обещаниям руководства России, что этого не произойдет. В июне 2025 года министр финансов Антон Силуанов прямо заявлял, что власти не вынашивают планов нового изменения налогового законодательства, несмотря на то, что ситуация с исполнением бюджета «сложная».

Источники независимых профильных изданий еще несколько недель назад говорили, что новое повышение налогов точно будет. «Иначе у нас просто не сходятся концы с концами даже при снижении оборонных расходов. Нефтегазовые доходы падают, а экономика не позволяет все это полностью перекрыть», — отмечал, в частности, источник Reuters в конце августа. В середине сентября источники The Bell сообщили, что «налоги точно будут поднимать» и что в качестве основного варианта рассматривается именно повышение НДС с 20% до 22%.

НДС — это ключевой налог для федерального бюджета. В последний раз его ставка повышалась в 2019 году — также на два процентных пункта, с 18% до 20%. В 2024 году НДС обеспечил более трети (37%) всех поступлений в федеральный бюджет. По подсчетам The Bell, новое повышение НДС может дать бюджету около одного триллиона рублей в год или примерно 0,5% ВВП.

Экономисты, опрошенные The Moscow Times, предупреждают, что повышение НДС может дополнительно разогнать инфляцию, а также затормозить снижение ключевой ставки ЦБ, что, в свою очередь, еще больше замедлит российскую экономику.

Изменение ставки НДС станет уже вторым повышением налогов с начала полномасштабной российско-украинской войны. С января 2025 года в России был поднят налог на прибыль — с 20% до 25%, а максимальную ставку подоходного налога (НДФЛ) увеличили с 15% до 22%. Перед тем повышением налогов Минфин тоже уверял, что никакого повышения не планируется.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года давал понять, что налоги вырастут, но только один раз. Он предложил «модернизировать» налоговую систему, увеличив сборы для людей с высокими доходами, а затем «зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года». При этом повышение НДС коснется всех вне зависимости от уровня доходов: это налог на потребление, который заложен в цену каждого продукта.

Как отмечает журналистка Фарида Рустамова, «по сути это было одно из предвыборных обещаний Путина» перед переизбранием на пятый срок. В сентябре 2024 года Путин говорил, что дальнейшее наполнение бюджета надо обеспечивать за счет повышения эффективности производства, а не за счет повышения налогов.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Мария (Полтава). Хотелось написать с 2022 года, но все не было нужных слов. Сейчас, с ухудшением ситуации, пришли и слова.

С самого начала войны я смеялась над чужими страхами и говорила, что никуда и никогда не уеду. Была полностью уверена, что до Полтавы не дойдут — и что это все ненадолго. Будет, как на Донбассе в 2014 году. И еще, что я — сильная. Но вот прошло три года, скоро закончится четвертый, а не видно конца и края. Мы пережили всякое — удары и обстрелы, отключения света. Но все было похоже на игру с прохождением уровней. Даже был азарт: «А сейчас? А вот так?» Почти в каждом магазине теперь генератор и казалось, что теперь ничего не страшно. Ездила к друзьям в Сумы, ходила там в театр. Казалось, что война как бы есть, но как бы и нет — слишком далеко.

Но за лето 2025 года война очень изменилась. Фронт подступил к Сумам, Запорожью. Вгрызается в Купянск, доедает город. Стало больше обстрелов, жертв, крови… Нам в Полтаве как будто грех жаловаться. Но жизнь тоже стала неспокойной — с сентября дроны летают практически круглосуточно. Тревожно… Недавно впервые словила себя на мысли: «А может, уехать? Может, хватит?» Бахвальство отступило. Но надежда пока теплится.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста восьмой день. Зеленский выступит в Совбезе ООН и встретится с Трампом. Reuters пишет, что Украина «готовится к новому этапу войны, на котором будет больше полагаться на себя»

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста восьмой день. Зеленский выступит в Совбезе ООН и встретится с Трампом. Reuters пишет, что Украина «готовится к новому этапу войны, на котором будет больше полагаться на себя»

«Медуза»