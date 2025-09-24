Минфин РФ объявил о повышении НДС до 22%

Подготовленный Минфином РФ проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусматривает повышение общей ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%.

Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, сообщил Минфин.

Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.

Другие дополнительные источники пополнения бюджета, предложенные Минфином, включают в себя ликвидацию временных антиковидных льгот по страховым взносам, снижение порога доходов плательщиков НДС по упрощенной схеме с 60 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, изменение налогообложения букмекерских контор и приватизация крупнейших госкомпаний, обращает внимание РБК.

Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие, в числе прочего, повышение НДС, вступят в силу с 1 января 2026 года.

Бюджетный пакет, направленный на рассмотрение правительства, будет внесен в Госдуму к концу сентября.

The Bell, ранее писавший о планах Минфина повысить НДС, отмечает, что такая мера направлена на финансирование расходов бюджета на оборону. Повышение НДС, по оценке The Bell, может дать бюджету дополнительный доход в размере около 0,5% ВВП, или 1 триллиона рублей в год. При этом повышение налога, отмечает издание, также может остановить замедление инфляции, за которое борется ЦБ, снизить потребление и дополнительно затормозить рост ВВП.

НДС — это фактически налог на потребление, который заложен в цену каждого продукта. В последний раз в России НДС повышался с января 2019 года — с 18% до 20%.

В 2024 году НДС вместе с налогом на добычу полезных ископаемых обеспечил 70% поступлений федерального бюджета.

