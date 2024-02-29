Путин предложил «продумать» новую схему налогов для людей и компаний с высокими доходами

Обновлено. Глава Минфина Антон Силуанов сразу после послания Владимира Путина заявил, что «законодательные инициативы по более справедливому налогообложению уже есть, будем их прорабатывать». По его словам, «все ресурсы для реализации поручений президента просчитаны».

Минфин будет работать с бизнесом и законодателями, чтобы представить предложения по налогам и источники средств для реализации послания, отметил Силуанов.

Президент России Владимир Путин предложил модернизировать налоговую систему страны, увеличив налоги для тех, у кого высокие доходы. Об этом он завил во время выступления с посланием Федеральному собранию.

«Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — заявил Путин.

При этом он заявил, что необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов, и «закрыть лазейки» для ухода от налогов. Конкретные предложения президент не высказал. Новую схему предлагается зафиксировать до 2030 года.

Журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло предполагают, что в России может появиться прогрессивный налог на доходы физических лиц, то есть сумма налога будет зависеть от суммы доходов.

Путин объяснил свое предложение тем, что России предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологии и инфраструктуру, включая проекты, о которых он говорил в послании. «Планы большие, расходы — тоже», — добавил Путин.

По его словам, налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для общенациональных задач и региональных программ, а также «призвана сокращать неравенство, учитывать уровень доходов граждан и компаний».

Сейчас налог на доходы физических лиц для России составляет 13%. Для резидентов, чьи доходы в течение года превышают пять миллионов рублей, ставка налога составляет 15%.

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