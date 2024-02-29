Путин анонсировал новый национальный проект «Семья»

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о новом национальном проекте — «Семья».

В рамках проекта, по словам Путина, регионам, где рождаемость ниже среднероссийской, на программы поддержки семей с детьми будут выделены «не менее 75 миллиардов рублей».

Также Путин заявил, что «предлагает» продлить до 2030 года программу семейной ипотеки, сохранив параметры, до 2030 года, а также выплаты материнского капитала.

По словам президента РФ, «большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества», поддержка семей с детьми, добавил он, это — «нравственный выбор».