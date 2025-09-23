Война Тысяча триста восьмой день. Зеленский выступит в Совбезе ООН и встретится с Трампом. Reuters пишет, что Украина «готовится к новому этапу войны, на котором будет больше полагаться на себя»

Украинский военный запускает дрон. Донецкая область, 16 сентября 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Зеленский приехал в США для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский накануне приехал в Нью-Йорк. Основная цель его визита — участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский будет присутствовать на заседании Совбеза ООН, посвященного российско-украинской войне.

Также президент Украины проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Вероятно, она тоже состоится уже сегодня. Зеленский сообщил, что во время этой встречи хотел бы узнать, «насколько есть понимание, что гарантии от партнеров будут такими, какие нам нужны», а также обсудить усиление санкционного давления на Россию.

До переговоров с Трампом Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, на которой обсуждалась покупка американского оружия и ситуация на фронте, а также с премьером Великобритании Киром Стармером.

Для Зеленского это будет третья встреча с Трампом в США. Первая состоялась в феврале — и закончилась скандалом, который привел к кратковременной остановке американской помощи. Вторая встреча прошла в августе в присутствии лидеров европейских стран. Зеленский и Трамп говорили, что удовлетворены ее итогами, хотя каких-то прорывных договоренностей (встреча была посвящена послевоенным гарантиям безопасности Украины) достичь не удалось.

Как пишет Reuters, с тех пор украинская сторона выбрала более прагматичный подход и сейчас рассматривает поездку в Нью-Йорк как рутинное дипломатическое мероприятие высокого уровня, а не как «решающую встречу», после которой возможно серьезное изменение ситуации.

«У конфликтов такого масштаба никогда не бывает простых решений. Я думаю, что мы вряд ли вернемся из Нью-Йорка с легкими решениями. Мы будем продолжать усердно работать», — заявил Reuters замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Агентство напоминает, что интенсивное лоббирование со стороны Киева и европейских стран так и не смогло убедить Дональда Трампа ввести новые жесткие санкции против России. Каких-либо гарантий, что он сделает это в обозримом будущем, тоже нет. Владимир Путин, в свою очередь, смог добиться целого ряда дипломатических побед, включая встречу с Трампом на Аляске.

Украинский источник Reuters отметил, что помимо нежелания США вводить санкции Украина столкнулась с риском лишиться поддержки некоторых союзников в Европе. Украина перестраивает свою стратегию и «готовится к новому этапу войны, на котором будет больше полагаться на себя».

Виктория (Москва). Накануне беспилотники атаковали район, где я живу. Страшно не было. Было странное принятие ситуации — и такое же странное спокойствие. А еще — отсутствие какой бы то ни было ненависти к людям, их запускавшим.

Утром связалась с родителями с Дальнего Востока — такого бреда не слышала никогда прежде, хотя они уже несколько лет придерживаются около-зет позиции. Но в этот раз меня поразила мешанина всего, что только можно и нельзя вообразить. И «имперские амбиции англосаксов тысяча восьмисотых годов», и американская власть, и страны НАТО, и Ирак с Ливией, и слабое руководство РФ, которой «надо просто взять и расхуячить хохлов», и слабая власть на местах, и Донбасс, и русский язык «на» Украине, и прочее, прочее, прочее…

Я молчала, слушала и беззвучно плакала. А в конце, спустя долгих полчаса, спросила: почему это для вас важнее, чем бахи за моим окном? Ответ — повторение всего того же самого. Как гребаная пластинка.

Я открываю рот, зажимаю глаза и беззвучно кричу.

