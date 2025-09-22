Последствия удара беспилотника по зданию школы в Форосе. 22 сентября 2025 года

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

ВСУ нанесли удар по санаторию «Форос» в Крыму

Поздно вечером в воскресенье украинские беспилотники атаковали санаторий «Форос» в аннексированном Россией Крыму.

Как заявил назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов, удар пришелся по территории санатория, а также по зданию школы в поселке. По данным российских властей, погибли три человека, еще 16 получили ранения. 12 пострадавших госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минобороны РФ утверждает, что в районе, где был нанесен удар, нет никаких военных объектов.

Санаторий в Форосе в советское время был ведомственным объектом, где отдыхала партийная элита и находилась резиденция президента СССР. После распада Советского Союза санаторий оказался в собственности украинского олигарха Игоря Коломойского, а после аннексии Крыма Россией был национализирован. Украинские СМИ писали, что в последние годы там часто отдыхали российские высокопоставленные чиновники.

ВСУ атаку на санаторий не комментировали.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что в момент атаки в отеле Luciano Wellness & SPA Foros проходил торжественный банкет. «Мы пока не знаем, что там конкретно происходило, но там было какое-то закрытое мероприятие, какой-то праздник в ресторане этого самого „Фороса“. Возможно, там были высокопоставленные военные. Потому что „Форос“ этот стоит всю войну, никто его не трогал, не атаковал, а тут вдруг решили ударить», — прокомментировал «Дождю» атаку военный аналитик ФБК Ян Матвеев.

Телеграм-канал «Крымский ветер» вчера вечером утверждал, что в момент атаки «в санатории находились очень важные гости», не уточняя, кто именно это был. Сегодня в украинских телеграм-каналах распространилась информация, что в Форосе в момент удара мог находиться назначенный Россией «глава» Херсонской области Владимир Сальдо. Эти данные не были подверждены независимыми источниками. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сальдо написал, что он находится в командировке в Москве.

В состав российского теневого флота входит каждый шестой танкер в мире

Уже около 17% всех нефтяных танкеров в мире сейчас входят в российский теневой флот, созданный, чтобы обходить ограничения ЕС и США на продажу российской нефти, пишет The New York Times со ссылкой на исследование S&P Global Market Intelligence.

Число этих танкеров неизменно растет — в начале 2025 года в теневой флот, по подсчетам исследователей, входили 940 судов — на 45% больше, чем годом ранее.

Большинство из них, по данным The New York Times, — это старые танкеры, их эксплуатируют около 20 лет (обычно такие суда используют 13 лет). Они часто не включают транспондеры, чтобы было сложнее отследить возможное место их загрузки.

Журналисты отмечают, что у старых судов выше риск разлива нефти. Кроме того, многие перевозки остаются незастрахованными — так как компании в юрисдикции стран «Большой семерки» и Евросоюза не могут оказывать им страховые услуги, что также увеличивает потенциальные экологические последствия от возможных катастроф.

При этом использование теневого флота действительно позволяет России практически не замечать ущерб от санкций, связанных с ограничениями на продажу нефти, пишет NY Times. Счетная палата США в начале сентября в своем отчете пришла к выводу, что таким образом России удается «ограничивать эффективность» наложенных на нее запретов. «Санкции не выводят российские танкеры из бизнеса. Они выводят их из легального бизнеса», — отметил один из опрошенных NY Times экспертов.

Еврокомиссия 19 сентября представила 19-й пакет санкций против России, в который в том числе вошли санкции в отношении 118 судов теневого флота (сейчас в черных списках содержатся уже более 500 судов). Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что этот пакет был согласован с США — это произошло впервые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

В рамках нового пакета потолок цен на российскую нефть планируется снизить до 47,6 доллара за баррель с 60 долларов. Рыночная стоимость барреля нефти Urals сейчас составляет около 61 доллара.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр (Днепр). С начала войны я был на западе Украины в Ужгороде и не видел всего того, что показывают в новостях. Не видел взрывов и крови. Порой мне даже самому себе сложно в этом признаться. Да, я не пострадал, как остальные. В июне удалось выехать [из Украины], не с первого раза. Очень повезло.

Сейчас я вижу в новостях «Медузы»: война, 1305-й день. Ловлю себя на мысли, что уже не читаю и уже не считаю. Стало все равно. Это длится так долго, что превратилось в повседневность. Это чувство уже давно. Везде, где встречаешь «своих» (русских против войны или украинцев), если у вас происходит small talk, то все к войне сводится. Реальность застыла. Ничего не меняется, сплошные разговоры, что вот-вот что-то случится, поменяется — но реальность стоит на месте. Люди погибают. Все уже привыкли. Мне жаль, что я не могу разделить боль всех, кого я встретил, кто прошел через ад.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста шестой день. Генерал, отвечавший за оборону Курской области во время вторжения ВСУ, уволен со службы

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста шестой день. Генерал, отвечавший за оборону Курской области во время вторжения ВСУ, уволен со службы

«Медуза»