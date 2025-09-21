Война Тысяча триста шестой день. Генерал, отвечавший за оборону Курской области во время вторжения ВСУ, уволен со службы
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.
Россия
Генерал Лапин, отвечавший за оборону Курской области во время вторжения ВСУ, уволен с военной службы
Возглавлявший Ленинградский военный округ генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением.
Лапин в 2018–2019 годах командовал российской группировкой войск в Сирии, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину возглавил группировку войск «Центр». В октябре 2022 года, после того, как российские войска отошли из Лимана в Донецкой области, где обороной руководил Лапин, действия генерала раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал Лапина «бездарем» и заявил, что его «покрывают наверху руководители в Генштабе».
Через три месяца, в январе 2023-го, Лапина перевели на должность начальника Главного штаба сухопутных войск вооруженных сил России, а в мае 2024-го он возглавил воссозданный указом Владимира Путина Ленинградский военный округ. На его базе была сформирована группировка «Север», во главе которой также встал Лапин — она отвечала за харьковское и курское направления. В начале августа 2024 года в Курскую область вторглись ВСУ, оккупировавшие часть региона вплоть до весны 2025-го. The Wall Street Journal называла Лапина ответственным за бреши в российской обороне.
В конце августа из сообщения Минобороны России стало известно, что Лапина на посту командующего группировкой войск «Север» сменил генерал-полковник Евгений Никифоров (ранее об этом писали Z-блогеры). Он же занял пост командующего Ленинградским военным округом, пишет РБК.
Лапин после увольнения, как пишет «Татар-информ», вероятно, станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова. Об этом же сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству республики.
61-летний Лапин родился в Казани и окончил Казанское высшее танковое командное училище, он тесно связан с регионом, отмечает «Татар-информ». По данным источника «Ведомостей», Лапин в Татарстане будет заниматься набором контрактников и, возможно, вопросами безопасности при атаках беспилотников. «Татар-информ» пишет, что генерал также будет курировать вопросы реабилитации и интеграции вернувшихся к мирной жизни участников войны.
В аннексированной Запорожской области один погибший и 12 пострадавших в результате удара по жилому дому
ВСУ обстреляли город Васильевка Запорожской области, заявил назначенный Россией губернатор аннексированной части региона Евгений Балицкий. В результате ударов по многоквартирному дому на улице Театральной и по частному сектору один человек погиб, еще 12 пострадали. В числе пострадавших, по словам Балицкого, есть ребенок 2024 года рождения, он находится в стабильном состоянии. Еще трое пострадавших при обстреле находятся в крайне тяжелом состоянии, добавил Балицкий.
В Генштабе ВСУ заявление Балицкого об обстреле не комментировали.
В Белгородской области два мирных жителя погибли в результате ударов
В приграничном Шебекино в результате «прилета боеприпаса по территории домовладения», как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибла мирная жительница. Кроме того, в трех частных домах выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и ограждение.
Второй погибший — в поселке Ракитное, который находится примерно в 30 километрах по прямой от восточной границы области с Украиной. Местный житель умер на месте в результате удара FPV-дрона, сообщил Гладков.
В селе Салтыково Белгородского района (на юге области, но тоже недалеко от границы) дрон атаковал работавший в поле трактор. Пострадал мужчина, получивший осколочные ранения. Еще один FPV-дрон, по словам Гладкова, нанес удар по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка неподалеку от Салтыково. Ранения получили мужчина и две женщины.
Украина
В Константиновке на Донбассе два человека погибли в результате обстрела
Российские войска обстреляли город Константиновка в Донецкой области, заявил глава городской военной администрации Сергей Горбунов. По его словам, город атаковали несколько раз — с применением реактивных систем залпового огня «Смерч», ствольной артиллерии, управляемой авиабомбы ФАБ-250 и дронов.
В результате обстрелов в течение дня погибли два человека, еще трое пострадали. Повреждены многоэтажные жилые дома, торговый центр и магазин, сообщил Горбунов. Константиновка находится в той части Донецкой области, которая остается под контролем Украины.
Война глазами читателей «Медузы»
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Анна (Великий Новгород). Я много раз начинала писать письмо в «Медузу» и каждый раз меня что-то останавливало. Что я скажу нового? Что я могу вообще сказать в ситуации, когда от меня ничего не зависит?.. Но тут прочитала письмо отца девятилетнего мальчика, и хочется поделиться своим опытом… Я не знаю, какой способ разговоров о войне правильный, но я не скрывала от ребенка, что началась война, потому что в моей семье это невозможно скрыть.
Я не стала доводить до ситуации, когда сын спросит «мама, почему ты все время плачешь и стала много пить?» Сын спросил, что случилось, и я рассказала, что не все люди добрые, это сложно принять, но это так. Что нашей страной правит преступник и он пытается уничтожить соседнюю страну, и нашу заодно. Что есть супергерои, которые его не боятся и не боятся говорить правду. И дорого за это платят. И с сожалением добавила, что твои родители не супергерои, сынок, мы с папой не сели в тюрьму за протесты. Но мы можем нести добро в себе, как говорил Сэм из «Властелина колец», помнишь? Не поддерживать убийства. Знать, что жизнь человека бесценна. Уволиться с работы, где все за войну. Помочь дальнему племяннику получить бронь. И не общаться с друзьями, которые продали совесть за бабки.
Я не знаю, насколько ребенку это сложно понять, я и сама до сих пор в огромном шоке и слово «позорище» повторяю чаще, чем имена своих детей… Хочу сказать всем людям, кто ждет окончания этого кошмара: я с вами, обнимаю вас, мы дождемся, когда главный преступник помрет и отпразднуем его смерть. А дальше нам предстоит долго работать над тем, чтобы нас простили украинцы (если это возможно), платить репарации и строить страну, в которой никто не хочет быть «патриотом» в сегодняшнем смысле. И будем строить новую Россию, в которой не стыдно.