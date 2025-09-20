Война Тысяча триста пятый день. Ракета РФ попала по дому в Днепре. Украина ударила по российским НПЗ

Жители Днепра рядом с домом, пострадавшим при ударе армии России Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Украина

Армия РФ нанесла массированный удар по Украине. В Днепре ракета попала в многоквартирный дом

Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар по регионам Украины ракетами и беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, с вечера 19 сентября ВС РФ запустили по Украине 579 дронов типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов, а также 40 ракет.

Под удар, по данным местных властей, попали Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая и Харьковская области.

В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажный жилой дом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В городе произошли пожары. По данным местных властей, один мирный житель погиб, еще 30 получили ранения. 12 пострадавших остаются в больницах.

Последствия атаки войск РФ в Днепре Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA Сотрудники экстренных служб выносят пострадавшего при российском ударе в Днепре Ukrainian Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

Жители Днепра у многоквартирного дома, пострадавшего при атаке войск РФ Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

В Хмельницкой области погиб еще один человек, двое пострадали. Еще об одной погибшей и восьми пострадавших рассказали власти Черниговской области.

«Каждый такой удар — это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ, — заявил Зеленский. — Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита [мы] должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и финансирующих ее сфер».

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что массированный удар был нанесен «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», которые разрабатывают комплексы «Сапсан», беспилотники и другую военную технику.

Власти Польши сообщили, что из-за российских ударов польские и союзные самолеты патрулировали воздушное пространство страны. 10 сентября около 20 дронов РФ упали на территории Польши.

Россия

Украинские беспилотники ударили по заводам «Роснефти» в Саратове и Новокуйбышевске. Четыре жителя Самарской области погибли

Пока Россия наносила удары по Украине, беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В последние месяцы Украина регулярно наносит удары по НПЗ, что приводит к перебоям в их работе и росту цен на бензин.

В ночь на 20 сентября украинские беспилотники атаковали заводы «Роснефти» в Саратовской и Самарской областях. Об ударах по НПЗ Саратова и Новокуйбышевска, а также диспетчерской станции «Самара» в поселке Просвет Самарской области, заявил Генштаб ВСУ, пообещав уточнить результаты атаки. Российские и украинские телеграм-каналы опубликовали фото и видео пожаров на этих заводах.

Обновление. Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ также нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям трубопровода «Куйбышев — Тихорецк», заявили источники украинских СМИ. Помимо станции «Самара», целями дронов, как утверждается, стали станции «Зензеватка» (Волгоградская область) и «Совхозная-2» (Самарская область). Местные власти эти сообщения не комментировали.

Пожар после удара по Саратовскому НПЗ Ukrainian monitoring group

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку беспилотников ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса региона. При этом он не уточнил, какие именно объекты стали целями дронов. В результате ударов в регионе погибли четыре человека, один пострадал. Жители какого именно населенного пункта погибли и пострадали, не уточняется.

Власти Саратовской области подтвердили, что ночью дроны ВСУ атаковали Саратов. Об ударах по НПЗ глава региона Роман Бусаргин не сообщал. По его словам, в результате атаки в двух многоквартирных домах города частично выбило окна, одна мирная жительница пострадала.

Минобороны РФ отчиталось, что с вечера 19 сентября российские ПВО сбили 149 украинских беспилотников в 12 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

В. (Киев). Сказать, что я устал от войны, было бы слишком банально, потому что устал я еще весной 2022-го. Сейчас я чувствую, что вынужденно адаптировался, и в целом моя жизнь не очень отличается от той, что была до войны. Но с важными нюансами. Скажем, пришлось озаботиться некоторыми приспособлениями, чтобы снизить для себя эффект от отключений электричества. И еще я несколько ограничиваю себя в перемещениях по городу, потому что государство решило, что я задолжал ему свою жизнь, и здесь мы вряд ли достигнем компромисса позиций.

Помимо этого, я начал улавливать за собой новые чувства, которые никогда не были мне свойственны. Вроде одиночества, ощущения несправедливости и даже некоторой зависти. С последними двумя я стараюсь быть осторожным. Я осознанно отказываю себе в проявлениях злорадства или злословия по отношению к обычным людям, которым повезло больше, и они не сталкиваются с теми проблемами, с которыми имею дело я, либо сталкиваются только частично. Я не хотел бы стать тем, кто лелеет в себе обиду и жаждет какого-то реванша, и разрушать себя этим изнутри. Сложно представить, какой вал эмоций на меня накатит сразу после прекращения военного положения, но я стараюсь и сейчас не запускать свое ментальное состояние, чтобы откат не был убийственным.

Еще я во многом сменил свой пул потребления контента. Из него почти полностью ушли ярые «поддерживатели Украины», потому что довольно скоро выяснилось, что на украинских людей как самой Украине, так и ее «поддерживателям», никакого дела нет. И в конфликтных вопросах, вроде конфликтов народа и , многие становятся на сторону последнего. А это как расписаться в собственном людоедстве.

Здесь поднимается и классовый вопрос, которым мне бы и в голову не пришло задаваться до войны. Публичные спикеры, которые говорят «правильные слова», и условные пенсионерки, которые их восторженно слушают, прекрасно знают, что их не коснется мобилизация, поэтому они могут позволить себе белоснежную патриотическую позицию. Не потому что они плохие люди (не все из них), а потому что какие-то вещи просто невозможно понять умозрительно, если не чувствуешь их каждый день кожей на протяжении почти четырех лет. Как, например, невозможно без личного опыта понять, что чувствует выживший человек под завалами собственного подъезда, разрушенного российской авиабомбой. Слишком много разной боли повсюду. И она не одна на всех.

В интересах людей война должна быть закончена сегодня же. Но между интересами людей и интересами государств и их лидеров пролегает пропасть.

