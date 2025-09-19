Украинский военнослужащий ведет огонь на передовой в Донецкой области. 18 сентября 2025 года Serhii Korovainyi / Reuters / Scanpix / LETA

Переговоры России и Украины продолжаются — но только по гуманитарным вопросам

Сейчас Украина и Россия продолжают двусторонние контакты, однако они касаются только гуманитарных вопросов, заявил в интервью CNN секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — сказал Умеров.

Он отметил, что сейчас «мяч на стороне России» в вопросе переговоров о завершении войны и о мирном соглашении. При этом он считает, что у Москвы нет серьезных намерений завершить войну и что сейчас РФ пытается лишь увеличить количество атак.

Умеров также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп является «единственным человеком, который может остановить эту войну». По его словам, в Киеве ждут, когда состоятся трехсторонние и двусторонние встречи Зеленского с Путиным напрямую и при посредничестве Трампа.

Умеров возглавлял делегацию Украины на переговорах в Стамбуле. Это были первые прямые переговоры между воюющими странами с весны 2022 года, всего состоялись три встречи — 16 мая, 2 июня и 23 июля.

Первоначально с переговорами были связаны большие ожидания — предполагалось, что может быть временное или даже постоянное прекращение огня, однако никаких прорывов по этому вопросу достичь не удалось. Украинская сторона настаивала на немедленном перемирии и скорейшей встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, в то время как российская сторона заявляла, что прекращение огня и встреча глав государств должны произойти на завершающем этапе переговоров, только после достижения компромиссов по основным позициям.

В итоге по результатам переговоров стороны смогли согласовать лишь регулярные обмены пленными и ранеными, а также ускорить возвращение перемещенных лиц, в том числе вывезенных в Россию с оккупированных территорий украинских детей, а также вывезенных в Украину жителей Курской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неделю назад заявлял, что фактически переговоры «поставлены на паузу» — однако также отмечал, что у сторон остается возможность для коммуникации. Песков обвинил страны Европы в том, что они подрывают мирный процесс.

Нина (Москва). В детстве со свойственным мне юношеским максимализмом я гневно спрашивала у мамы, почему молчали те жители фашистской Германии, которые были против всего этого? Почему не вышли на улицы и не остановили те зверства? Было ли их так мало или не было вообще? Или они озвучили свою позицию, когда все закончилось, чтобы избежать наказания? Как они жили с мыслями о том, что делают немцы тех времен? Могу сказать, что жизнь преподнесла мне жестокий урок спустя 30 лет. Теперь я понимаю все. Даже набирать это сообщение страшно.

