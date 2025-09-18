Война Тысяча триста третий день. Украинские дроны ударили по заводам «Газпрома» и «Лукойла». Венгрия и Словакия отказываются прекратить закупки российской нефти (этого требует Трамп)

Дым от удара дрона по заводу «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, 18 сентября 2024 года Exilenova+

Россия

Украинские беспилотники нанесли удары по заводам «Газпрома» и «Лукойла»

Власти Башкортостана утром 18 сентября сообщили, что после атаки дронов начался пожар на предприятии «Газпром нефтехим Салават» — это один из крупнейших нефтехимических комплексов России. В мае 2024 года его уже атаковали беспилотники.

Глава республики Радий Хабиров назвал нынешнюю атаку «террористической». По его словам, погибших и пострадавших в результате удара нет. Охрана предприятия пыталась самостоятельно сбить беспилотники — как именно, не уточняется. Хабиров пообещал сообщить подробности «чуть позже».

По данным украинского телеграм-канала Exilenova+, на предприятии в Салавате поражена установка первичной переработки нефти. Канал опубликовал несколько фото и видео, снятых, как утверждается, в городе. Источник издания «РБК-Украина» в СБУ заявил, что нефтехимический завод в Башкортостане атаковали дроны ведомства.

В свою очередь Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили, что в ночь на 18 сентября нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские СМИ утверждают, что речь идет о НПЗ «Лукойла», который в августе дважды (1,2) становился объектом атак. «Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага», — заявили в ССО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о «массированной атаке» беспилотников на регион, но об ударах по НПЗ не упомянул. По его словам, обломки беспилотников упали в Красноармейском районе Волгограда, повредив окна и крыши двух частных домов. Люди не пострадали. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь над Волгоградской областью сбили 11 украинских дронов.

ВСУ в последние месяцы регулярно атакуют российские НПЗ. Из-за ударов нефтеперерабатывающие заводы частично или полностью останавливают работу. Это, в числе прочего, приводит к росту цен на бензин.

Мир

Словакия и Венгрия дали понять, чтобы будут противостоять давлению Трампа, который потребовал прекратить закупки нефти у России

Обе европейские страны продолжают получать российскую нефть в том числе по нефтепроводу «Дружба», который неоднократно атаковала Украина.

Bloomberg пишет, что министр экономики Словакии Дениса Сакова настаивает на том, что сначала нужно «создать необходимые условия», чтобы Братислава отказалась от российской нефти. В частности, по ее словам, речь идет о создании инфраструктуры для поддержки альтернативных маршрутов поставок. В противном случае, опасается Сакова, есть риск «серьезно навредить промышленности и экономике» Словакии.

По словам Саковой, она обозначила позицию Братиславы во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене ранее на этой неделе. Она утверждает, что Райт выразил понимание, признав, что США должны активизировать энергетические проекты в Европе.

Будапешт также будет отвергать инициативы Евросоюза, которые угрожают безопасности его энергоснабжения, заявил глава аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

Президент США Дональд Трамп, дипломатические усилия которого по завершению российской-украинской войны провалились, говорил, что готов ввести серьезные санкции против РФ. По его словам, он пойдет на расширение ограничений, если все страны НАТО последуют его примеру, введут пошлины на импорт из Индии и Китая, а также откажутся покупать российскую нефть.

Западные издания разошлись в оценках его заявления. Politico считает, что условия Трампа дают лидерам ЕС «рычаг влияния», поскольку теперь у Брюсселя будет более сильная позиция в отношении Венгрии и Словакии, которые дружественно настроены к России и выступают против полного прекращения отношений с Москвой. При этом издание отмечает, что европейские пошлины на товары из Индии и Китая экономически и политически невозможны.

Неназванные европейские дипломаты в беседе с The Wall Street Journal предположили, что Трамп выдвинул такие требования, зная, что ЕС их не выполнит — и это позволит ему избежать усиления экономического давления на Россию.

Война глазами читателей «Медузы»

Алексей (Киев). Я ощущаю войну как норму. Не только собственно обстрелы и убийства, но и изменение образа жизни миллионов людей, изменение культурных связей и идентичностей. При этом я отстраняюсь от этой нормы в собственной деятельности: слушаю подкасты про науку и философию, смотрю хорошие фильмы и сериалы, занимаюсь творчеством. Я отстраняюсь в том числе через юмор, интеллектуальную дистанцию, самоиронию. Но я ощущаю это именно как отстранение, защиту.

Я не надеюсь на скорое завершение войны. У России есть ресурсы, и плюс ее поддерживает Китай. А Европа еще не перевооружилась как следует, поэтому нам (Украине) будут продолжать давать деньги и оружие, чтобы мы защищались и оттягивали следующую войну, уже на Балтике или в другом европейском регионе. Поэтому, думаю, война продлится еще много лет. Умрут еще многие десятки и сотни тысяч людей.

Как война влияет лично на меня прямо сейчас: я скрываюсь от мобилизации, не выезжал из Киева два года, не был за границей почти три года, на море не был четыре года. Передвигаюсь по городу на такси, почти не гуляю, не был в метро больше года. Боюсь попасться. Возможной смерти от ракеты или дрона не боюсь, потому что не буду чувствовать своей вины за это.

Мое отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру за время войны изменилось сильно. В целом, я стал радикально менее наивен и оптимистичен. На мир и на историю смотрю как на выживание, на что-то дарвиновское.

У России очевидно неплохая адаптация: есть территория, есть природные ресурсы, есть наработки по созданию собственного нарратива, есть способ, как организовать людей. И тот факт, что для России нормально и даже желательно строить себя, свой народ через насилие и страх, я теперь ощущаю не как недостаток для России, а как российское преимущество.

Да, это не для человека в отдельности, не для его достоинства, не для свободы — но зато это подходит для захвата новых территорий, для того, чтобы угрожать соседям, манипулировать демократиями. Я бы сравнил Россию с Чужим из соответствующей киновселенной.

К Украине и к украинцам отношусь теперь как к наивным, немного инфантильным. Понадеялись на помощь Запада, понадеялись, что само «рассосется», а ничего не рассасывается. Нужно играть вдолгую, нужно быть взрослым, циничным, уметь врать, уметь терпеть. Это украинцам не присуще.

