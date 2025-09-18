В Башкортостане после атаки дронов начался пожар на предприятии «Газпром нефтехим Салават», сообщил глава республики Радий Хабиров.

В атаке участвовали два беспилотника самолетного типа. Хабиров назвал атаку «террористической», но не уточнил, откуда были запущены дроны. Погибших и пострадавших, по его словам, нет. Охрана предприятия открывала огонь на поражение, добавил Хабиров и пообещал сообщить подробности «чуть позже».

Об атаке на «Газпром нефтехим Салават» также сообщали ранее украинские телеграм-каналы. По данным телеграм-канала Exilenova+, на предприятии поражена установка первичной переработки нефти.

«Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтехимических комплексов в России. Он осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производит бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и многое другое. В состав комплекса входят три завода: нефтеперерабатывающий, газохимический и газохимический завод «Мономер».