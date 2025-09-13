Трамп пообещал жесткие санкции против России, если все страны НАТО откажутся от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что пойдет на значительные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся на это же, а также откажутся покупать российскую нефть. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома считает, что закупки нефти у России ослабляют переговорную позицию Североатлантического альянса по урегулированию российско-украинской войны.

Также он выразил мнение, что скорейшему прекращению войны могут способствовать высокие пошлины на импорт КНР.

«Я считаю, что это, вместе с введением НАТО как единой организацией пошлин в размере от 50% до 100% НА КИТАЙ — которые будут полностью отменены после окончания ВОЙНЫ между Россией и Украиной — также значительно поможет в ЗАВЕРШЕНИИ этой смертоносной, но НЕЛЕПОЙ ВОЙНЫ. Китай имеет сильный контроль и даже власть над Россией, и эти мощные пошлины сломают эту власть», — написал Трамп.

Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! В противном случае вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов.

