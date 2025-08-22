Владимир Путин может приехать в 2026 году на мира по футболу в США, а может и нет. Зависит от того, что произойдет. В ближайшие пару недель будет много событий. Я недоволен России по американскому заводу в Украине, я ничем не доволен в этой войне. В течение двух недель мы узнаем, как она будет развиваться, и мне лучше быть очень довольным. Я приму очень важное решение, что мы будем делать: введем масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое. Или я не буду делать ничего и скажу: «Это ваша война». Я увижу, чья это вина, если они не заключат мирное соглашение. Посмотрим, состоится ли встреча Путина и Зеленского. А если нет, то почему они не встретились? Я же сказал им встретиться. Я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы присутствовать, но многие считают, что эта встреча ни к чему не приведет.

Это краткий пересказ заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных во время общения с журналистами в Белом доме 22 августа. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

