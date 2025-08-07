Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. Произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников в ночь на 7 августа, сообщил оперативный штаб региона.

По его данным, из-за падения обломков беспилотников на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. К 8:21 утра огонь потушили.

В Славянске-на-Кубани, как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за падения обломков беспилотника получил ранения местный житель. По данным телеграм-канала Astra, в городе произошел пожар в воинской части 61661. О серьезных разрушениях в Славянске-на-Кубани власти не сообщали.

В Новороссийске, по данным властей, военные отразили атаку безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений, по данным администрации, нет.

Украинские беспилотники в ночь на 7 августа также атаковали Волгоградскую область. По данным местных властей, в результате атаки повреждены две железнодорожные станции. На станции Суровикино произошел пожар. На станции Максима Горького саперы работают с обломками дрона. Задержек поездов нет. Никто не пострадал.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 82 дрона.