В Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Краснодарском крае ночью 7 сентября обломки беспилотника упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар потушили, пострадавших нет.

Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские беспилотники атаковали Ильский НПЗ, который, по данным ведомства, задействован в обеспечении топливом Вооруженных сил РФ. Результаты атаки, заявили ВСУ, уточняются. Ильский НПЗ ранее уже не раз подвергался атакам беспилотников.

В Воронежской области в результате падения сбитого беспилотника тяжелые ранения получил работник фермы в Аннинском районе, заявил глава региона Александр Гусев. В Белгородской области в селе Грузское в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские беспилотники нанесли новый удар по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр). По его словам, под удар попала линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «8-Н» в селе Найтоповичи Брянской области. Власти региона сообщили об атаке беспилотников, но утверждают, что обошлось без пострадавших и повреждений.

Как сообщили в Росавиации, аэропорты Волгограда и Нижнего Новгорода, а также Жуковский в Москве приостанавливали работу.

Минобороны РФ сообщило, что всего в ночь на 7 сентября ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников в девяти российских регионах, в аннексированном Крыму, а также над акваторией Азовского моря.

Россия нанесла массированный удар по Украине

Война Тысяча двести девяносто второй день. Массированный удар по Украине. ВС РФ запустили 800 дронов — такого не было никогда. В Киеве повреждены жилые дома и здание правительства

