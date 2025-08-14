Украинские дроны вторую ночь подряд атаковали Волгоград. Загорелся НПЗ «Лукойла»

В Волгоградской области обломки украинских беспилотников, атаковавших регион, упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, где разлились нефтепродукты и начался пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Речь идет о Волгоградском НПЗ — это один из четырех заводов «Лукойла» (другие три расположены в Перми, Нижнем Новгороде и Ухте).

В аэропорту Волгограда ночью временно ограничивали прием и выпуск самолетов. Задержались, как пишет телеграм-канал V1, минимум один рейс из Сочи и два — из Москвы.

Беспилотники атакуют Волгоградскую область вторую ночь подряд. Накануне обломки дрона упали на на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе города. Местные телеграм-каналы также писали, что дроны «летели в сторону нефтеперерабатывающего завода».

По данным Минобороны России, над Волгоградской областью средства ПВО «перехватили и уничтожили» девять беспилотников. Всего в течение ночи Украина запустила по российским регионам (в основном — приграничным) 44 дрона, заявили в военном ведомстве.

НПЗ «Лукойла» в Волгоградской области уже становился целью беспилотников как один из один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Власти периодически сообщают о «локальных возгораниях» на территории завода после атак. В январе Reuters писал, что завод остановил работу одной из двух установок гидроочистки дизельного топлива после пожара, но чем он был вызван — неясно. В оперативных службах заявили, что пожар был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием

Читайте также

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?

