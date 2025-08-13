В Волгограде обломки украинского дрона упали на многоэтажный дом. В Славянске-на-Кубани беспилотники атаковали НПЗ

В ночь на 13 августа украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Тракторозаводском районе Волгограда обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор поручил городским властям организовать пункт временного размещения для жителей дома «на период ликвидации последствий падения обломков БПЛА».

Телеграм-канал «Волгоград» ночью писал, что дроны летели в сторону местного нефтеперерабатывающего завода. «Часть [дронов] сбита в области и над югом города», — говорилось в посте.

Аэропорт Волгограда в течение трех часов не принимал и не отправлял рейсы, следует из сообщения Росавиации.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода, там загорелась «Газель», сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что обломки дронов также обнаружили в четырех дворах и на придомовых территориях. Повреждены окна, хозпостройки, линии электропередачи. Пострадавших нет.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников. Из них 15 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской, Воронежской областями, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.