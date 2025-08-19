В Волгограде в результате падения обломков украинских беспилотников, атаковавших регион, загорелось здание одного из корпусов больницы № 16, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Кроме того, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, на территории которого также начался пожар, добавил глава региона.

По данным Бочарова, пострадавших нет. Медики оказывают плановую помощь пациентам в других отделениях.

Минобороны России заявило, что над Волгоградской областью было сбито 13 беспилотников. Еще по пять дронов в течение ночи атаковали Ростовскую область и Крым, добавили в военном ведомстве.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» становится целью атаки уже не в первый раз за последние несколько дней. В ночь на 14 августа губернатор сообщал, что на территории НПЗ упали обломки украинских беспилотников, разлились нефтепродукты и начался пожар. 18 августа Reuters со ссылкой на источники писал, что переработка нефти на НПЗ приостановлена после атак беспилотников как минимум до середины сентября. По данным собеседников агентства, первая атака на НПЗ была совершена 13 августа — после нее завод приостановил переработку на одной из установок — а следующая атака 14 августа повредила две другие установки первичной переработки.

Волгоградский НПЗ — один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе России и один из четырех заводов «Лукойла» (другие три расположены в Перми, Нижнем Новгороде и Ухте). Дроны атаковали его и до этого лета — в феврале глава региона сообщал о «локальных возгораниях» на территории завода после налета беспилотников.