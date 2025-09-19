В Латвии на пляже нашли обломок российского дрона «Гербера»

На пляже в районе населенного пункта Варве Вентспилсского края на западе Латвии нашли обломок хвостовой части беспилотника, выброшенный морем, сообщили в вооруженных силах страны.

Министр обороны Андрис Спрудс уточнил, что найденный обломок принадлежал российскому беспилотнику типа «Гербера» — их часто называют дронами-имитаторами, подразумевая, что военные используют их в качестве ложных целей для «перегрузки» систем ПВО.

По словам министра обороны Латвии, военные убедились, что найденные обломки не взрывоопасны. Премьер-министр страны Эвика Силиня заявила, что поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с польскими коллегами и выяснить, не является ли этот беспилотник одним из тех, что были обнаружены в Польше на прошлой неделе.

В вооруженных силах отмечают, что подобные случаи у берегов Латвии не редкость — там «регулярно находят выброшенные на берег остатки боеприпасов или фрагменты других военных объектов».

Беспилотники предположительно российского происхождения до этого несколько раз наблюдали в граничащей с Беларусью Литве. В конце июля дрон, похожий на «Герберу», видели жители Вильнюса. Еще один инцидент с российскими беспилотниками произошел в Польше в ночь на 10 сентября, когда Россия атаковала Украину. Тогда в воздушное пространство Польши влетели около 20 беспилотников. Судя по многочисленным фото и видео, на территории страны упали несколько российских дронов типа «Гербера».

Читайте также

Какие именно российские дроны упали на территории Польши? И почему они отклонились от маршрута? Максимально коротко — об известных деталях инцидента 3 карточки