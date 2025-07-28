На территорию Литвы из Беларуси залетел дрон. Его заметили возле Вильнюса
Полиция Литвы сообщила, что утром 28 июля местные жители заметили неопознанный беспилотник, который пересек воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.
Как сообщает LRT, очевидцы рассказали полицейским, что видели беспилотник на высоте около 200 метров, в последний раз — вблизи Вильнюса. «Полиция активировала все силы, информированы все службы», — заявил глава Национального центра управления кризисами Дарюс Бута.
Министр национальной обороны Довиле Шакалене сообщила LRT, что власти выясняют, что это за дрон. По ее словам, погода в Литве «благоприятна для метеозондов», которые используют контрабандисты.
Судя по кадрам очевидцев, визуально беспилотник похож на дроны «Шахед» или «Гербера», которые российская армия использует во время вторжения в Украину.
Жители Литвы видели дрон незадолго до пяти утра, следует из сообщений в соцсетях, изученных LRT. В это время, согласно заявлениям Воздушных сил ВСУ, российские военные атаковали регионы Украины с использованием беспилотников.
Российские беспилотники ранее уже залетали в воздушное пространство стран Балтии. Власти Литвы сообщили 10 июля, что в воздушное пространство страны попал беспилотник, который первоначально приняли за российский «Шахед», однако позже выяснилось, что это дрон «Гербера». В сентябре 2024 года в Латвии упал беспилотник «Шахед», начиненный взрывчаткой.