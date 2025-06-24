Bloomberg описал сценарий возможного российского вторжения в страны Балтии Война России и НАТО обойдется дешевле ковида. Трамп не поможет Европе, но захочет «ПОГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ»

Учения НАТО на эстонско-латвийской границе, 26 мая 2022 года Jeff J Mitchell / Getty Images

Европейские чиновники все чаще рассматривают возможность войны с Россией. Москва наращивает производство вооружений такими темпами, что скоро их будет хватать не только для нужд боевых действий в Украине, но и для потенциальных будущих конфликтов.

В преддверии саммита НАТО в Гааге 24–25 июня европейские лидеры опасаются, что США при президенте Дональде Трампе могут недостаточно серьезно относиться к статье 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением и на все остальные. В случае такой атаки со стороны России, считают они, нет стопроцентной гарантии, что США вступятся за своих европейских союзников.

Генсек НАТО Марк Рютте недавно заявил, что Россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет. Ее наиболее вероятной целью считаются страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва.

Агентство Bloomberg смоделировало возможные экономические последствия такой войны. Экономисты оценивали пять ключевых экономических шоков, которые возникнут в случае вторжения России в страны Балтии:

прямой ущерб от военных действий;

нарушение торговых и логистических цепочек;

ценовой шок вследствие сокращения экспорта российского газа и нефти;

финансовый шок вследствие повышенной волатильности мировых рынков;

рост военных расходов.

Оценка ущерба в зонах боевых действий основывалась на опыте Донецкой области Украины, где после начала российской оккупации в 2014 году производство упало на 43%. Для стран, не подвергшихся оккупации, но пострадавших от ракетных ударов и разрушений, использовалось допущение, что снижение ВВП составит 4,3% — то есть 10% от уровня, характерного для оккупированных территорий. Например, ВВП Финляндии в таком случае снизится на 3%.

Эти значения являются оценочными. Для оценки влияния на международную торговлю использовались межрегиональные таблицы «затраты—выпуск» Организации экономического сотрудничества и развития. В прогнозе предположено, что любые отрасли, чья зависимость от поставок из стран Балтии превышает 2,5%, не смогут найти замену и соответственно сократят выпуск на эту величину.

Экспорт российского газа в Европу будет полностью остановлен, что приведет к значительному подорожанию энергоносителя в Европе. Экспорт нефти из России сократится на 30%. Мировой рынок потеряет от двух до двух с половиной миллионов баррелей в день, что приведет к росту цены барреля нефти на 25 долларов.

Вторжение может начаться с провокации, которую устроят российские агенты из числа русскоязычных жителей стран Балтии. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что объектом провокации может стать и поезд Москва—Калининград, проходящий без остановок через территорию Литвы.

Россия может нанести одновременный удар по всем трем странам Балтии, блокировать их порты, а также Сувалкский коридор — проход шириной около 65 километров из Литвы в Польшу между Беларусью и Калининградской областью.

Страны Балтии активируют статью 5 (коллективная оборона НАТО). Даже если США не отреагируют сразу, военную помощь Литве, Латвии и Эстонии немедленно окажут ближайшие страны НАТО, в первую очередь Польша. Также, согласно прогнозному сценарию Bloomberg, напрямую в конфликт будут вовлечены Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Швеция, Норвегия и Финляндия — но не Турция, чья армия остается крупнейшей в НАТО на Евразийском континенте. Численное превосходство, вероятно, будет за Россией.

Bloomberg считает вероятным, что президент США Дональд Трамп, вместо того чтобы помогать союзникам, будет через соцсети призывать Европу «ПОГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ» (Трамп нередко публикует посты в своей соцсети Truth Social заглавными буквами).

Жертвы вторжения РФ могут быть значительными. Также будет множество беженцев, прогнозирует агентство. Порты Балтики закроются, торговля остановится, рынки рухнут. Энергетические объекты станут целями ударов, подводные кабели будут перерезаны. При этом США и другие страны, вероятно, будут опасаться наносить удары по территории России, опасаясь ядерной эскалации.

По оценкам Bloomberg, страны Балтии в первый год такого конфликта потеряют 43% ВВП, Евросоюз в целом — 1,2%, мир в целом — 1,3% (это меньше, чем потери от пандемии ковида и российско-украинской войны). Год такой гипотетической войны будет стоить миру полтора триллиона долларов. Россия, парадоксальным образом, защищена санкциями от внешних шоков, и ее экономические потери составят лишь 1% ВВП.

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